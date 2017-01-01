Итоги 28 августа: ЧП в Дрогобыче и 100 дней Зеленского

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

На месте обвала в Дрогобыче dsns.gov.ua

Во Львовской области обрушился подъезд жилого дома; президент провел первые сто дней у власти: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Дрогобыче произошел взрыв и обвал в жилом доме

В городе Дрогобыч Львовской области в результате взрыва обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома.

По последним данным, погибли восемь человек. В ходе проведения поисково-спасательных работ спасены семь человек, пять из которых дети.

Среди возможных причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие.

Все жители поврежденного дома эвакуированы, решается вопрос об их временном расселении.

В Украине оценили 100 дней власти президента

По данным опроса, первые шаги Владимира Зеленского в должности президента, а также его команды, положительно оценили 63% граждан.

В конце августа Зеленский сохраняет доверие 70% граждан Украины, что является наивысшим результатом за все времена среди всех украинских президентов. Такие данные представил фонд Демократические инициативы и КМИС.

Эксперты оценили деятельность президента в первые сто дней работы в 3,7 балла по 10-балльной шкале.

При этом представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что у Зеленского пока не было реальных возможностей для проведения изменений и все самые большие победы впереди.

Джонсон объявил о приостановке работы парламента Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. По его словам, отсрочка заседаний парламента не призвана помешать депутатам Палаты общин заблокировать Brexit без соглашения.

Суд изменил меру пресечения Вышинскому

Киевский апелляционный суд освободил главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство.

Сам Вышинский заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, и пообещал по первому требованию являться на заседания суда.

Названа дата встречи Зеленского и Трампа

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится 1 сентября в Варшаве в ходе церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Суд арестовал Богатыреву с залогом в шесть миллионов гривен

Печерский райсуд Киева постановил арестовать на два месяца экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву с залогом в шесть миллионов гривен.

Сама Богатырева в ходе заседания заявила о своей готовности сотрудничать со следствием.