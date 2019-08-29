Сегодня состоится первое заседание ВР 9 созыва: Онлайн с 10:00

В четверг, 29 августа, состоится первое заседание Верховной Рады 9-го созыва.

Перед первым заседанием Верховной Рады 9 созыва избранные депутаты пришли почтить память погибших военных, информирует портал hromadske.ua.

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В частности, представители “Слуги Народа“ пришли к Стене памяти павших за Украину, расположенной возле Михайловского монастыря.

Торжественное заседание новоизбранного парламента начнется в 10:00 по киевскому времени. Официальную трансляцию с этого времени будут вести телеканалы Рада и UA: Перший.

На первом торжественном заседании Верховной Рады нового созыва новоизбранные депутаты принесут присягу на верность стране.

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Текст присяги: “Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників“.

Ранее группа по подготовке 1-й сессии утвердила повестку дня первого заседания 29 августа. Соответствующее решение было принято на заседании группы, передают Українські новини. Председатель группы Дмитрий Разумков заявил, что повестка состоит из 27 вопросов.

По словам будущего депутата от “Европейской солидарности“ Ирины Геращенко, из законопроектов в повестке дня указан только проект закона №7203 о снятии неприкосновенности, а также будет рассмотрено увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.

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Согласно регламенту, Рада на первом заседании в первую очередь рассматривает вопросы формирования временного президиума, депутатских фракций (групп), избрания Счетной комиссии, председателя Рады и его заместителей, заслушивает доклад спикера прошлого созыва, внеочередное послание Президента о внутреннем и внешнем положении Украины и доклад подготовительной группы.

Согласно утвержденной повестке дня, помимо законопроекта о снятии неприкосновенности, будет рассмотрено назначение нового премьер-министра, министров обороны, иностранных дел, избрание остального состава Кабинета Министров и утверждение сложения полномочий старым составом Кабмина.

Далее в повестке дня указаны вопросы увольнения и назначения новых председателя Службы безопасности Украины и генерального прокурора.