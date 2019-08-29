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Синоптики пообещали Украине много солнца и тепла

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Последние дни лета в Украине будут максимально солнечными.
Погода 29 августа
Погода 29 августа
meteo.gov.ua

В Украине 29 августа ожидается максимально теплый и солнечный день. Осадков и хмурости не обещают. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны солнечно и жарко. Воздух прогреется в пределах +28…+31 градус по Цельсию.

На востоке ситуация очень похожая. Будет тепло и солнечно. На термометре +21…+24 градуса по Цельсию.

В южных регионах Украины сегодня разгар бархатного сезона. Отдыхающим и жителям обещают солнечный день без осадков. На термометре +27…+31 градус по Цельсию.

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На севере Украины сегодня также солнечно и тепло. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +27 градусов.

В Центральной Украине ситуация аналогичная. Синоптики обещают +24…+28 градусов по Цельсию.

В столице сегодня классический летний день. Воздух прогреется от +24 до +26 градусов по Цельсию.

Напомним, в Украине объявили максимальную пожарную опасность до 27 августа. Предупреждение касается периода с 24 по 27 августа.

 

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Теги: погода, синоптики, лето, август
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Комментариев (1)
MATROS    29.08.2019, 09:32
Оценка:  0
MATROS
Девушка! Прошу вашей сэконд хэнд!
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