Сенцова меняют на Вышинского: украинца срочно доставили в Москву

Есть информация, что украинец переведен в СИЗО Москвы.

Известного украинского режиссера, которого по сфабрикованному делу обвинили в терроризме на территории РФ, Олега Сенцова вероятно доставили в Москву. Об этом Telegram-канал “Незыгарь”, который считают приближенным к Кремлю.

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Поздно вечером 28 августа на этом канале появилось сообщение о том, что Сенцов доставлен из колонии Лабытнанги в Москву и помещен в СИЗО.

Точную информацию о месторасположении Сенцова пока нет. Официально информацию о переводе украинца в Москву пока не подтвердили. Такую информацию в РФ часто скрывают даже от адвокатов заключенного.

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К слову, если перевод Сенцова в Москву действительно имел место быть, то он может быть связан с грядущим обменом пленных Украины с РФ.

На том же канале несколько минут назад появилась информация о том, что Сенцова меняют на Вышинского. Они идут отдельно от списка 33/33.

Напомним, Украина и РФ договорились об обмене 33 на 33. Достигнута предварительная договоренность об обмене 33 заключенных в Украине россиян на 33 украинцев, удерживаемых в России, сообщают российские СМИ.

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