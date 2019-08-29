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Сенцова меняют на Вышинского: украинца срочно доставили в Москву

Комментариев: 3
Есть информация, что украинец переведен в СИЗО Москвы.
Сенцова меняют на Вышинского
Сенцова меняют на Вышинского
EPA/UPG

Известного украинского режиссера, которого по сфабрикованному делу обвинили в терроризме на территории РФ, Олега Сенцова вероятно доставили в Москву. Об этом Telegram-канал “Незыгарь”, который считают приближенным к Кремлю.

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Поздно вечером 28 августа на этом канале появилось сообщение о том, что Сенцов доставлен из колонии Лабытнанги в Москву и помещен в СИЗО.

Точную информацию о месторасположении Сенцова пока нет. Официально информацию о переводе украинца в Москву пока не подтвердили. Такую информацию в РФ часто скрывают даже от адвокатов заключенного.

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К слову, если перевод Сенцова в Москву действительно имел место быть, то он может быть связан с грядущим обменом пленных Украины с РФ.

На том же канале несколько минут назад появилась информация о том, что Сенцова меняют на Вышинского. Они идут отдельно от списка 33/33.

Напомним, Украина и РФ договорились об обмене 33 на 33. Достигнута предварительная договоренность об обмене 33 заключенных в Украине россиян на 33 украинцев, удерживаемых в России, сообщают российские СМИ.

 

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Теги: Сенцов, Вышинский, СИЗО, обмен
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Комментариев (3)
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T-REX2    29.08.2019, 09:55
Оценка:  -1
T-REX2
Еще одну надю подсунут
Зорян_и_Шкиряк    29.08.2019, 09:48
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Лучше бы Путина на Зеленского поменяли! )))
Letohradek    29.08.2019, 10:02
Оценка:  0
Letohradek
Кто вам мешает выбрать Галустяна?
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