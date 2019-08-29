Собрались на праздник к “Гули”: полиция накрыла сходку криминальных авторитетов

Под Хмельницким полиция провела масштабную операцию.

В Хмельницкой области сотрудники спецподразделений полиции накрыли сходку криминальных авторитетов. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Они собрались на день рождения facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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Известно, что представители криминального мира собрались для того, чтоб поздравить криминального авторитета по кличке “Гули” с днем рождения.

Криминальное „сообщество“ в разных странах мира гуляло в честь дня рождения „вора в законе“ по кличке „Гули“, который в последнее время вынужден „путешествовать“ по разным странам - Турция, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты. В нашей стране его сторонники собрались на базе отдыха в Хмельницкой области, но что-то у них пошло не так, - написал Аброськин.

Появились фото спецоперации facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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В комментариях к этому посту пользователь поинтересовались, с какой целью полиция помешала представителям криминального сообщества праздновать день рождение своего знакомого. Аброськин отметил, что со стороны правоохранительных органов любой страны такая спецоперация носить превентивный характер.

Во всех странах мира такие мероприятия полиция проводит с одной целью - превенция. Главная цель - недопущение совершения тяжких преступлений, изъятие оружие, розыск преступников, - добавил Аброськин.

Цель операции - превенция facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Напомним, в Киеве задержали "вора в законе" из Грузии. Нукри Гальский пытался взять под контроль деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров.

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