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В Одессе требовали отправить в отставку Авакова

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Люди скандировали “Аваков – черт“.
В Одессе требовали отправить в отставку Авакова
© dumskaya.net
Фото 1/9
  • Аваков возглавляет МВД уже пять лет
  • Аваков возглавляет МВД уже пять лет
  • Аваков возглавляет МВД уже пять лет
  • Аваков возглавляет МВД уже пять лет
  • Аваков возглавляет МВД уже пять лет
  • Аваков возглавляет МВД уже пять лет
  • Аваков возглавляет МВД уже пять лет
  • Аваков возглавляет МВД уже пять лет
  • Аваков возглавляет МВД уже пять лет
В Одессе требовали отправить в отставку Авакова
Аваков возглавляет МВД уже пять лет
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Акцию с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова прошла вчера у здания ГУНП в Одесской области.

Об этом сообщает “Думская“.

В акции приняли участие несколько десятков человек — члены различных общественных организаций.

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Активисты заявили, что возглавляющий МВД уже пять лет Аваков провалил реформу полиции, растерял профессиональные кадры и развел коррупцию, поэтому его дальнейшее пребывание на посту невозможно.

Они краской написали у входа в ГУНП: “Аваков – черт“, — зажгли файеры и несколько раз проскандировали эту фразу. 

Как сообщалось, в мае активисты под ГПУ и МВД требовали отставки Луценко и Авакова.

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Теги: отставка, Аваков, Одесса
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