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В кулуары ВР не пускают журналистов, операторы и фотографы вовсе потерялись

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Журналист рассказал, что сейчас происходит в парламенте.
В Раде потерялись операторы и фотографы
В Раде потерялись операторы и фотографы
facebook.com/stas.kozluk

В здании Верховной Рады сегодня происходят последние приготовления к первому праздничному заседанию парламента девятого созыва. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Стас Козлюк.

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Журналист рассказал, что в кулуары Верховной Рады на втором этаже сегодня журналистов не пускают. Вообще, пока неизвестно, будут ли пускать на протяжении дня. Зато в ложе для прессы поставили дополнительные стульчики.

Рада нового созыва. В кулуары второго этажа сегодня не пускают. И неизвестно, будут ли пускать. Демократия в действии, че. Зато в ложе прессы поставили для журналистов дополнительные стульчики, - написал журналист.

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Кроме того, журналист сообщил, что пресс-служба Верховной Рады в прямом смысле потеряла много операторов и фотографов, в том числе и заграничных медиа, которые должны были вести съемку первого заседания парламента.

Пресс-служба Рады про*бала кучу фотографов и операторов для съемки из ложе прессы. У вас блд была одна работа, - написал журналист.

Позже Козлюк сообщил, что ответственность за то, что в стенах Верховной Рады потерялись представители международных медиа, никто не взял на себя.

Затерянные журналисты. Международные агентства, фотографы, операторы, сайты, журналы. Кто ответственен за косяк - не ясно, - написал Козлюк.

Напомним, сегодня состоится первое заседание ВР 9 созыва. Новоизбранные депутаты принесут присягу на верность стране. 

 

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Теги: Козлюк, журналисты, ВР, операторы, фотографы
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Комментариев (1)
krolikoff_net    29.08.2019, 10:58
Оценка:  +1
krolikoff_net
Почему зеля так боится прессы?
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