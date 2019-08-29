“Я готов”: Арахамия в полной готовности возглавить фракцию “Слуга народа”

Политик сознался, что готов к этой должности.

Народный депутат Украины девятого созыва Давид Арахамия заявил, что он готов возглавить фракцию “Слуга народа” в Верховной Раде.

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Об этом он заявил во время сегодняшнего общения с журналистами в Верховной Раде, передает УНИАН.

Журналисты поинтересовались, станет ли Арахамия во главе попрезидентской фракции. Он ответил, что существует много сложностей, но попробовать, конечно, можно.

Я готов... я говорю, что не было в истории Украины еще такого случая, такой крупной фракции. Здесь есть много сложностей, но попробовать-то можно, - заявил Арахамия.

Напомним, в кулуары ВР не пускают журналистов, операторы и фотографы вовсе потерялись. Журналист рассказал, что сейчас происходит в парламенте.

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