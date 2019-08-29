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“Я готов”: Арахамия в полной готовности возглавить фракцию “Слуга народа”

Комментариев: 4
Политик сознался, что готов к этой должности.
Арахамия, вероятно, возглавит фракцию "Слуга народа"
Арахамия, вероятно, возглавит фракцию "Слуга народа"
Радио Свобода

Народный депутат Украины девятого созыва Давид Арахамия заявил, что он готов возглавить фракцию “Слуга народа” в Верховной Раде.

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Об этом он заявил во время сегодняшнего общения с журналистами в Верховной Раде, передает УНИАН.

Журналисты поинтересовались, станет ли Арахамия во главе попрезидентской фракции. Он ответил, что существует много сложностей, но попробовать, конечно, можно.

Я готов... я говорю, что не было в истории Украины еще такого случая, такой крупной фракции. Здесь есть много сложностей, но попробовать-то можно, - заявил Арахамия.

Напомним, в кулуары ВР не пускают журналистов, операторы и фотографы вовсе потерялись. Журналист рассказал, что сейчас происходит в парламенте. 

 

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Теги: Арахамия, ВР, фракция, "Слуга народа"
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Комментариев (4)
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П    29.08.2019, 11:14
Оценка:  -3
П
А как же, дайте мне миллион и я сделаю десять?
asfd0    29.08.2019, 11:23
Оценка:  -3
asfd0
У порошенка получилось ))))))
Letohradek    29.08.2019, 11:29
Оценка:  +1
Letohradek
Петр Порошенко до своего президентства, уже был миллионером! А после президентства, его капитал уменьшился, почти на 40%! И теперь вопрос! Что у него получилось! Давай с фактами, цифрами, доказательствами!
asfd0    29.08.2019, 11:08
Оценка:  -3
asfd0
Гоните эту небритую обезьяну с петушиным гребнем и не позорьте себя.
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