"Мамы": Места депутатов накрыли газетами о матерях погибших героев

Утро народных депутатов нового созыва началось со спецвыпуска газеты, посвященной матерям погибших воинов АТО.

Читай также: Сон на работе, порно и поедание земли: Чем запомнилась ВР 8 созыва

Перед началом торжественного заседания по принесению присяги депутатами ВР 9 созыва на их рабочих местах в сессионном зале положили номера "Зеркала недели" со статьей о матерях погибших украинских военнослужащих. Фото из зала ВР выложила в Facebook министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Каждый нардеп получил номер газеты ко Дню Независимости Facebook Ирины Фриз

"Первый день нового созыва начали с единомышленниками с того, что разложили на рабочие места новоизбранных депутатов главный экземпляр "Зеркало недели" ко Дню Независимости с фотографиями матерей, отдавших самое дорогое государству", - пояснила Фриз.

Читай также: 6 В кулуары ВР не пускают журналистов, операторы и фотографы вовсе потерялись

Она призналась, что это была инициатива не только ее, но и вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, бывшего главы Львовской ОГА Олега Синютки, депутата Владимира Арьева и телефедущей Софии Фединой.

Депутатам напомнили о людях, погибших за Украину Facebook Ирины Фриз

"Мы уверены, что это должно напоминать всем народным избранникам об обязательствах и ответственности. О том, что есть красные линии, которые нельзя переходить. О служении государству", - подчеркнула Фриз. Сегодня, напомним, отмечается День памяти погибших за Украину.

Читай также: Сегодня состоится первое заседание ВР 9 созыва: Онлайн с 10:00

Ранее народные депутаты 9 созыва принесли присягу украинскому народу и разошлись в кулуары подписывать ее письменно.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.