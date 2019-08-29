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"Мамы": Места депутатов накрыли газетами о матерях погибших героев

Комментариев: 2
Утро народных депутатов нового созыва началось со спецвыпуска газеты, посвященной матерям погибших воинов АТО.
Депутатам напомнили о красных линиях портретами матерей
Депутатам напомнили о красных линиях портретами матерей
Facebook Ирины Фриз

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Перед началом торжественного заседания по принесению присяги депутатами ВР 9 созыва на их рабочих местах в сессионном зале положили номера "Зеркала недели" со статьей о матерях погибших украинских военнослужащих. Фото из зала ВР выложила в Facebook министр по делам ветеранов Ирина Фриз. 

Каждый нардеп получил номер газеты ко Дню Независимости
Каждый нардеп получил номер газеты ко Дню Независимости
Facebook Ирины Фриз

"Первый день нового созыва начали с единомышленниками с того, что разложили на рабочие места новоизбранных депутатов главный экземпляр "Зеркало недели" ко Дню Независимости с фотографиями матерей, отдавших самое дорогое государству", - пояснила Фриз.

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Она призналась, что это была инициатива не только ее, но и вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, бывшего главы Львовской ОГА Олега Синютки, депутата Владимира Арьева и телефедущей Софии Фединой.

Депутатам напомнили о людях, погибших за Украину
Депутатам напомнили о людях, погибших за Украину
Facebook Ирины Фриз

"Мы уверены, что это должно напоминать всем народным избранникам об обязательствах и ответственности. О том, что есть красные линии, которые нельзя переходить. О служении государству", - подчеркнула Фриз. Сегодня, напомним, отмечается День памяти погибших за Украину. 

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Ранее народные депутаты 9 созыва принесли присягу украинскому народу и разошлись в кулуары подписывать ее письменно. 

 

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Теги: депутаты, Рада, парламент, газеты, погибшие, герои, воины, матери, ВСУ
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    29.08.2019, 11:33
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ, Т. К. ЗЕЛЬЦ ХОЧЕТ ЖИТЬ , А НАЦИКИ ЕМУ В ОТКРЫТУЮ СКАЗАЛИ , ЧТО ПОВЕСЯТ НА СТОЛБЕ , ЕСЛИ ОН ВКЛЮЧИТ ЗАДНЮЮ И ПОЙДЕТ НА ПЕРЕГОВОРЫ С РЕСПУБЛИКАМИ....)))
КАКАЛЫ У ВАС ЕЩЁ ВСЕ ВПЕРЕДИ !!!
SHOW MUST GO ON!!!
СУГС !!!
direktor_b    29.08.2019, 11:25
Оценка:  -2
direktor_b
Пусть мамам Зе скажет как запретил стрелять по боевикам,теперь те безнаказанно убивают их сыновей...
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