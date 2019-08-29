Разумков напомнил о “священном долге” новой власти

Спикер Верховной Рады поделился мыслями о первом заседании парламента.

Спикер Верховной Рады девятого созыва Дмитрий Разумков сегодня, в день первого заседания нового парламента, акцентировал, что они начинают свою работу в День памяти защитников Украины. Важно об этом помнить.

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Об этом политик написал на своей странице в Facebook перед началом праздничного заседания.

Голосуя за очередной законопроект, мы должны ставить себе вопрос: "А за такие ли решения эти люди отдали свои жизни?", - написал Разумков.

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Разумков считает, что самая молодая Рада в истории Украины имеет потенциал и возможности. Более того, спикер парламента отметил, что народные депутаты должны выполнить все предвыборные обещания, а также назвал “священный долг” новой власти в стране.

Начинает работу самая молодая Верховная Рада в истории Украины. Кто-то скажет, что молодость - это отсутствие опыта, а я скажу, что молодость - это энергия и прогресс. Впервые украинский парламент получил такой кредит доверия от общества, и наш священный долг - соблюдать свои обещания и изменить жизнь в стране к лучшему. Спасибо всем, благодаря кому Верховная Рада самом деле обновилась. Вместе мы сделали первый шаг к очищению власти от коррупции и лицемерия, которые так дорого стоили Украине. И вместе мы построим честную, успешную, справедливую страну! - написал Разумков.

Напомним, новые депутаты присягнули украинцам. Торжественное заседание длилось около 20 минут, его провел спикер 8 созыва Андрей Парубий.

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