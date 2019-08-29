Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский пришел в Раду без галстука в отличие от 4 предыдущих президентов

Комментариев: 1
Ранее без галстука никто из президентов не приходил.
Зеленский пришел в парламент без галстука
Зеленский пришел в парламент без галстука
скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на первое праздничное заседание Верховной Рады Украины без галстука в отличие от четырех бывших украинских гарантов. 

Читай также: "Мамы": Места депутатов накрыли газетами о матерях погибших героев

На заседание были приглашены четыре предыдущих президента Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко. По известным причинах не было только самого “легитимного” Януковича.

Все экс-президенты были с галстуками, кроме действующего главы государства Владимира Зеленского. Ранее никто из гарантов не приходил в парламент без галстука.

ВР посетили также предыдущие гаранты
ВР посетили также предыдущие гаранты
facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Читай также: “Я готов”: Арахамия в полной готовности возглавить фракцию “Слуга народа”

Кроме того, в ложе правительства расположились члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Заседание провел спикер ВР восьмого созыва Андрей Парубий. Начали минутой молчания по Героям, погибшим за независимость Украины.

Напомним, Разумков напомнил о “священном долге” новой власти. Спикер Верховной Рады поделился мыслями о первом заседании парламента.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ВР, Зеленский, протокол, галстук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
tulchanin    29.08.2019, 11:45
Оценка:  -1
tulchanin
Так он может ещё и брюки в носки не заправил ? Че творит, че творит....
Кырмызы_вэ_бейаз    29.08.2019, 11:46
Оценка:  -2
Кырмызы_вэ_бейаз
Ни брюки в носки не заправил, ни кипу под парик, как ющенко и вальцман, не надел! Да и сомнительно, что 7-40 и Хава-Нагилу наизусть знает!
Letohradek    29.08.2019, 11:42
Оценка:  -1
Letohradek
Подзаборный чмошник, лишь мог прийти на первое заседание РАДЫ в таком виде!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь