Зеленский пришел в Раду без галстука в отличие от 4 предыдущих президентов

Ранее без галстука никто из президентов не приходил.

Зеленский пришел в парламент без галстука скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на первое праздничное заседание Верховной Рады Украины без галстука в отличие от четырех бывших украинских гарантов.

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На заседание были приглашены четыре предыдущих президента Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко. По известным причинах не было только самого “легитимного” Януковича.

Все экс-президенты были с галстуками, кроме действующего главы государства Владимира Зеленского. Ранее никто из гарантов не приходил в парламент без галстука.

ВР посетили также предыдущие гаранты facebook.com/svyatoslav.tsegolko

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Кроме того, в ложе правительства расположились члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Заседание провел спикер ВР восьмого созыва Андрей Парубий. Начали минутой молчания по Героям, погибшим за независимость Украины.

Напомним, Разумков напомнил о “священном долге” новой власти. Спикер Верховной Рады поделился мыслями о первом заседании парламента.

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