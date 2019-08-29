Порошенко призвал Зе не позорить Раду Шуфричем

Бывший президент возмущен тем, что экс-регионал может заняться свободой слова.

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Назначение главой парламентского комитета по вопросам свободы слова экс-“регионала“ Нестора Шуфрича является издевательством над самой свободой слова. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, передает “ДС“.

“Мы категорически не воспринимаем господина Шуфрича на должности председателя комитета свободы слова. Мы считаем это издевательством над свободой слова“, - подчеркнул он.

“Наша фракция приняла решение отозвать своих представителей из этого комитета, потому что это будет дискредитацией и комитета, и Верховной Рады“, - сказал Порошенко.

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Он добавил, что “ЕС“ обратилась к президенту, к руководству партии “Слуга народа“ с призывом “пересмотреть это решение и не позорить Верховную Раду“.

Напомним, накануне лидер “Слуга народа“ Дмитрий Разумков ообщил, что комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова возглавит избранный депутат от “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Нестор Шуфрич. Против такого назначения высказались украинские журналисты.

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Позже партии “Европейская Солидарность“ и “Батькивщина“ отозвали своих представителей из комитета по свободе слова.

Напомним, ранее сообщалось, что места народных депутатов накрыли газетами о матерях погибших героев.

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