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Порошенко призвал Зе не позорить Раду Шуфричем

Комментариев: 11
Бывший президент возмущен тем, что экс-регионал может заняться свободой слова.
Порошенко требует не назначать Шуфрича главой комитета по свободе слова
Порошенко требует не назначать Шуфрича главой комитета по свободе слова
Facebook Петра Порошенко

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Назначение главой парламентского комитета по вопросам свободы слова экс-“регионала“ Нестора Шуфрича является издевательством над самой свободой слова. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, передает “ДС“. 

“Мы категорически не воспринимаем господина Шуфрича на должности председателя комитета свободы слова. Мы считаем это издевательством над свободой слова“, - подчеркнул он.

“Наша фракция приняла решение отозвать своих представителей из этого комитета,  потому что это будет дискредитацией и комитета, и Верховной Рады“, - сказал Порошенко.

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Он добавил, что “ЕС“ обратилась к президенту, к руководству партии “Слуга народа“ с призывом “пересмотреть это решение и не позорить Верховную Раду“.

Напомним, накануне лидер “Слуга народа“ Дмитрий Разумков ообщил, что комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова возглавит избранный депутат от “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Нестор Шуфрич. Против такого назначения высказались украинские журналисты. 

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Позже партии “Европейская Солидарность“ и “Батькивщина“ отозвали своих представителей из комитета по свободе слова. 

Напомним, ранее сообщалось, что места народных депутатов накрыли газетами о матерях погибших героев.

 

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Теги: Рада, комитеты, свобода слова, СМИ, Шуфрич, Порошенко, Зеленский
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Комментариев (11)
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sun2014    29.08.2019, 12:50
Оценка:  0
sun2014
Порошенко убийца и ублюдок Украины учит депутатов. как им жить
ЗаУкраину    29.08.2019, 12:41
Оценка:  +3
ЗаУкраину
Ваша ХРЯКция, помойная яма нынешнего созыва ВР. ПНХ и в тюрягу!
Адекваты    29.08.2019, 12:25
Оценка:  +4
Адекваты
у Порошка с головой всё в порядке?При папереднике Януковиче все каналы работали,оппозиционные.Самые важные контрольные комитеты (типа бюджетного)были у оппозиции.Все партии были разрешены.При Порохе всё наоборот.И оно ещё чего то воет на Шуфрича)))
Антибес    29.08.2019, 12:20
Оценка:  +3
Антибес
Ахахахахахахаха!Педрила снова синий!Политсила Шуфрича получила поддержку гораздо большую чем БПП-Блок Пьющего Поросёнка"Еврейская солидарность"свинорылого Педрилы.Так кто не должен позорить Раду? :-)
designandrey65    29.08.2019, 12:14
Оценка:  +4
designandrey65
Кто здесь временный? СЛАЗЬ!
Кончилось ваше время...
В. Маяковский.
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 12:32
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Да они же только сели.
Мыкола    29.08.2019, 12:03
Оценка:  +5
Мыкола
А панамские офшоры не икаются свинорылому? А уход от налогов? Чья бы мычала уже...
asfd0    29.08.2019, 12:06
Оценка:  +5
asfd0
Эта речь преназначается тем 8%.
eddgek    29.08.2019, 12:11
Оценка:  -3
eddgek
пОц мЫкола. а почему его не посадили если он на делал "гадостей", жду высказываний свенорУс.
VVTF2wtf    29.08.2019, 12:53
Оценка:  +1
VVTF2wtf
eddgek

просто нахyй, бот. гoвно многостаночное....
asfd0    29.08.2019, 11:57
Оценка:  +2
asfd0
Достойный призыв от создателя свин-оборон-прома.
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