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Народные избранники подписали присягу и получили удостоверения: как это было

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Нардепы в кулуарах парламента у столов регистрации подписывают присягу и получают удостоверения.
Депутаты получают удостоверения
Депутаты получают удостоверения
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Новоизбранные депутаты Верховной Рады после принятия присяги на торжественном заседании в сессионном зале прошли в кулуары второго этажа, где у столов регистрации подписывали текст присяги. Об этом сообщает Укринформ.

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По информации СМИ, парламентарии получили нагрудные знаки и удостоверения народных депутатов. Однако, пришлось стоять в очереди.

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Журналистов также пропустили в кулуары, поскольку во время торжественного заседания они работали в кулуарах третьего этажа.

Первое пленарное заседание Верховной Рады IX созыва должно начаться в 13.00.

Напомним, Тищенко не ответил на вопрос об Иловайском котле и обиделся на журналистку. В первый день работы Новой Рады нардеп Тищенко оконфузился.

 

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Теги: Рада, Верховная Рада, народный депутат, нардепы, нардеп
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