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"Куда вы разбежались": Депутат от "Слуги народа" требовал селфи с журналистами

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Депутат решил сделать фото для своего Twitter с журналистами под ВР.
Депутат сам потребовал селфи с журналистами
Депутат сам потребовал селфи с журналистами
depo.ua

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Новоизбранный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук сделал селфи с журналистами, работавшими под стенами Верховной Рады. Об этом сообщает Depo.ua.

Сначала "Слуга" ответил на вопросы журналистов, а затем изъявил желание сделать с ними селфи. "Я фотографию сделаю для своего Twitter. А куда вы разбежались Как мне хочется что-то делать - вас нет", - в шутку пожаловался Грищук.

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Также сегодня вновь избранные депутаты от "Слуги народа" пришли к Стене памяти павших за Украину, расположенной возле Михайловского монастыря в Киеве, чтобы почтить их память.

Напомним, ранее нардепы 9 созыва принесли в Верховной Раде присягу народу Украины. 

 

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Теги: депутаты, Слуга народа, селфи, журналисты, Рада
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