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Под Винницей вандал украл и выкинул в мусор флаг Украины

Комментариев: 19
Флаг был освящен во время церковного молебна и поднят на флагшток местными школьниками.
Под Винницей вандал украл и выкинул в мусор флаг Украины
© facebook/иеромонах Максим Чуприна
Фото 1/6
  • Детей благословили на новый учебный год
  • Детей благословили на новый учебный год
  • Детей благословили на новый учебный год
  • Детей благословили на новый учебный год
  • Детей благословили на новый учебный год
  • Детей благословили на новый учебный год
Под Винницей вандал украл и выкинул в мусор флаг Украины
Детей благословили на новый учебный год
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В Винницкой области недавно сорвали государственный флаг, который установили община, накануне дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Об этом на своей фейсбук-странице написал иеромонах Максим Чуприна.

Он сообщил, что 28 августа вечером был отправлен молебен, на котором благословили детей на новый учебный год, а затем освятили новый флаг, под пение “Боже великий единый“ подняли на флагшток дети.

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“Всех детей после молитвы угостили сладостями и фруктами. Уже после богослужения в храм приехала полиция с преступником, который накануне сорвал флаг, и провела соответствующие следственные действия. Преступником все же оказался прихожанин Московского патриархата, который после преступления спрятал флаг в хозяйственном мусоре во дворе храма“, - уточнил иеромонах..

Максим Чуприна отметил, что очень обидно, когда одни люди своей собственной жизнью защищают Украину и ее суверенитет, другие издеваются над нашими государственными символами.

Как сообщалось, в мае в Киеве засняли, как вандал упал спиной на ступеньки, пытаясь снять флаг Украины.

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Теги: церковь, Винницкая область, флаг, вандал
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Комментариев (19)
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Антибес    29.08.2019, 13:12
Оценка:  0
Антибес
Хорошо хоть что только в мусор бросил а не обоссал-обосрал...А ведь мог! :-)
Датышо    29.08.2019, 12:57
Оценка:  +1
Датышо
стесняюсь спросить, зачем подпиндосные сектанты свидетели термоса изпользуют флаг Украины для заманивание детей в свои ряды?
realdassad    29.08.2019, 13:05
Оценка:  -1
realdassad
Ты на человеческом языке можешь объяснить?На путинском я не понимаю
YSL    29.08.2019, 12:53
Оценка:  +3
YSL
Так ему там и место.
ShakhterDonetsk    29.08.2019, 12:52
Оценка:  -4
ShakhterDonetsk
Руки этому уроду повыламывать. Чтоь бы больше так не делал.
VVTF2wtf    29.08.2019, 12:56
Оценка:  +1
VVTF2wtf
просто нахyй ,гoвно. украинофобко многостаночное....
Зорян_и_Шкиряк    29.08.2019, 13:15
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
5 + ))))
ШтормЗайцев    29.08.2019, 12:40
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Пора домой москвопопам
Мы часто слышим тут и там
Не может поп чужой служить
Чужою верой нас крестить

Пора домой москвопопам
Очистим мы от скверны храм
И все поймут как ни крути
Москвопопы должны уйти .
VVTF2wtf    29.08.2019, 12:55
Оценка:  +1
VVTF2wtf
просто нахyй, бот-украинофобко. гoвно многостаночное....
realdassad    29.08.2019, 12:40
Оценка:  +2
realdassad
Но это же не Путин,целовавший животик мальчика ниже пупка на красной площади.
ЗаУкраину    29.08.2019, 12:39
Оценка:  -2
ЗаУкраину
И не вандал, а патриот, настоящий украинец.
realdassad    29.08.2019, 12:46
Оценка:  -1
realdassad
Пожалуйся Путину,он тебе в Сибири местечко найдет.ржу не могу...
asfd0    29.08.2019, 12:39
Оценка:  -2
asfd0
Людей уже достало это сплошное нытьё. Они хотят радоваться нормальной жизни а не ощущать себя в загробной.
realdassad    29.08.2019, 12:37
Оценка:  -1
realdassad
В тюрягу скатину и расстрел при попытке к бегтству...
asfd0    29.08.2019, 12:56
Оценка:  +1
asfd0
А что хорошего принёс этот флаг людям за 28 лет? Символ сепаратизма 1991 года.
VSHIVANKA    29.08.2019, 12:29
Оценка:  -2
VSHIVANKA
Украинские СМИ оконфузились, опубликовав снимок Папы римского Франциска, обнимающего двух девочек, которые держат в руках желто-голубые ленты. Журналисты приняли ленты за флаг Украины и тут же опубликовали фото с подписями: «Папа римский сфотографировался с украинским флагом»,
VSHIVANKA    29.08.2019, 12:31
Оценка:  -3
VSHIVANKA
На самом деле, Папа Франциск обнимал мексиканских девочек с синдромом Дауна, а ленточки желтого и синего цвета являются международным символом людей, страдающий синдромом Дауна, пояснили в пресс-службе Ватикана. ....)))))
СУГС !!!
realdassad    29.08.2019, 12:49
Оценка:  0
realdassad
Видать у тебя синдром намного глубже...
ShakhterDonetsk    29.08.2019, 12:52
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
И какой даун вам рассказал эту историю ? Кто над вами так злобно пошутил ?
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