Флаг был освящен во время церковного молебна и поднят на флагшток местными школьниками.

Под Винницей вандал украл и выкинул в мусор флаг Украины

Под Винницей вандал украл и выкинул в мусор флаг Украины

В Винницкой области недавно сорвали государственный флаг, который установили община, накануне дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Об этом на своей фейсбук-странице написал иеромонах Максим Чуприна.

Он сообщил, что 28 августа вечером был отправлен молебен, на котором благословили детей на новый учебный год, а затем освятили новый флаг, под пение “Боже великий единый“ подняли на флагшток дети.

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“Всех детей после молитвы угостили сладостями и фруктами. Уже после богослужения в храм приехала полиция с преступником, который накануне сорвал флаг, и провела соответствующие следственные действия. Преступником все же оказался прихожанин Московского патриархата, который после преступления спрятал флаг в хозяйственном мусоре во дворе храма“, - уточнил иеромонах..

Максим Чуприна отметил, что очень обидно, когда одни люди своей собственной жизнью защищают Украину и ее суверенитет, другие издеваются над нашими государственными символами.

Как сообщалось, в мае в Киеве засняли, как вандал упал спиной на ступеньки, пытаясь снять флаг Украины.

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