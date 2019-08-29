Тищенко не ответил на вопрос об Иловайском котле и обиделся на журналистку

В первый день работы Новой Рады нардеп Тищенко оконфузился.

Тищенко не ответил на вопрос и обиделся на журналистку скриншот из видео

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Николай Тищенко в день первого праздничного заседания Верховной Рады успел оконфузиться и обидеться на журналистку.

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Во время общения Тищенко с представителями медиа возле Стены памяти, посвященной трагическим событиям 2014 года в Иловайске, журналистка Радио Свобода спросила Тищенко, знает ли он какие события произошли 29 августа 2014 года. Видео опубликовано на видеохостинге Youtube.

На это Тищенко начал говорить нелогичные фразы и никакой конкретики.

Мы решили (возложить цветы, - ред.) как депутаты, сегодня мы принимаем присягу, именно поэтому мы здесь, чтоб это был сакральный для нас всех день, это день ответственности, чтобы все ощущали, для чего мы пришли, а мы пришли, чтобы менять государство, - ответил Тищенко.

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При этом журналистка попросила конкретно ответить, что произошло 29 августа 2014 года. Тищенко ответить не смог, акцентируя, что об Иловайске ничего не знает.

После этого народный избранник обиделся и сказал, что с журналистами Радио Свобода больше общаться не будет.

Напомним, Зеленский дважды оконфузился на встрече с Эрдоганом. Видео сразу двух конфузов появилось в сети.

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