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Гончарук может стать новым премьер-министром Украины

Комментариев: 1
Партия Слуга народа уже внесла кандидатуру Гончарука для включения на голосование в Раде.
Гончарук может возглавить правительство
Гончарук может возглавить правительство
facebook.com/aleksey.goncharuk

Партия Слуга народа внесла в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министром. Об в четверг, 29 августа, в кулуарах парламента сообщил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

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По его словам, кандидатура Гончарука уже внесена для включения на голосование.

Как известно, голосование о назначении правительства запланировано на 16:00. За Кабмин будут голосовать пакетом. Отдельно будут рассмотрены кандидаты на пост глав МИД и Минобороны, которые вносит президент.

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В Слуге народа ранее заявили, что сегодняшнее заседание продлится до тех пор, пока не будут решены кадровые вопросы, и может затянуться до ночи.

Напомним, Разумков напомнил о “священном долге” новой власти. Спикер Верховной Рады поделился мыслями о первом заседании парламента.

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Теги: премьер-министр, Рада, Кабмин Украины, правительство, Руслан Стефанчук, Алексей Гончарук
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Комментариев (1)
ШтормЗайцев    29.08.2019, 12:36
Оценка:  +2
ШтормЗайцев
В каком юмористическом щоу он раньше играл ?
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