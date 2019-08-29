Гончарук может стать новым премьер-министром Украины

Партия Слуга народа уже внесла кандидатуру Гончарука для включения на голосование в Раде.

Партия Слуга народа внесла в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министром. Об в четверг, 29 августа, в кулуарах парламента сообщил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

Читай также: Зеленский пришел в Раду без галстука, в отличие от 4 предыдущих президентов По его словам, кандидатура Гончарука уже внесена для включения на голосование.

Как известно, голосование о назначении правительства запланировано на 16:00. За Кабмин будут голосовать пакетом. Отдельно будут рассмотрены кандидаты на пост глав МИД и Минобороны, которые вносит президент.

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В Слуге народа ранее заявили, что сегодняшнее заседание продлится до тех пор, пока не будут решены кадровые вопросы, и может затянуться до ночи.

Напомним, Разумков напомнил о “священном долге” новой власти. Спикер Верховной Рады поделился мыслями о первом заседании парламента.

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