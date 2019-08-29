"Слуги" сделали себе собственные зеленые нагрудные значки

"СН" будут носить нагрудные значки с символикой собственной партии вместо стандартных.

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Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной Раде будут носить нагрудные значки с символикой собственной партии вместо стандартных. Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко, передает Громадське.

Новый значок зеленого цвета имеет круглую форму и надпись "Слуга народа". "Партия "Слуга народа" пользуется своими нагрудными значками - мы специально заказали. Здесь есть удостоверение народного депутата", - рассказал он.

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"Еще очень важный элемент - карточка для голосования. Фракция "Слуга народа" будет лично голосовать. Будет вносить в Конституцию в ближайшее время норму о том, что депутат может потерять свои полномочия по неличное голосование", - подчеркнул депутат.

Депутаты от "СН" решили носить значки с надписью "Слуга народа" hromadske.ua

"Поэтому эта карточка для нас символ реальных изменений в Верховной Раде, которые мы будем начинать с себя", - сказал Корниенко.

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Стандартный значок, который получают все вновь избранные парламентарии, имеет вид сине-желтого флага с надписью "народный депутат Украины".

Его носят на левом лацкане пиджака. Дмитрий Разумков также опубликовал фото удостоверения и значка. "Официально - Слуга народа IX созыва", - написал он.

Напомним, места новоизбранных депутатов накрыли газетами с матерями погибших нардепов.

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