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"Слуги" сделали себе собственные зеленые нагрудные значки

Комментариев: 6
"СН" будут носить нагрудные значки с символикой собственной партии вместо стандартных.
Разумков похвастался удостоверением и значком
Разумков похвастался удостоверением и значком
Facebook Дмитрия Разумкова

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Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной Раде будут носить нагрудные значки с символикой собственной партии вместо стандартных. Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко, передает Громадське.

Новый значок зеленого цвета имеет круглую форму и надпись "Слуга народа". "Партия "Слуга народа" пользуется своими нагрудными значками - мы специально заказали. Здесь есть удостоверение народного депутата", - рассказал он.

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"Еще очень важный элемент - карточка для голосования. Фракция "Слуга народа" будет лично голосовать. Будет вносить в Конституцию в ближайшее время норму о том, что депутат может потерять свои полномочия по неличное голосование", - подчеркнул депутат.

Депутаты от
Депутаты от "СН" решили носить значки с надписью "Слуга народа"
hromadske.ua

"Поэтому эта карточка для нас символ реальных изменений в Верховной Раде, которые мы будем начинать с себя", - сказал Корниенко.

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Стандартный значок, который получают все вновь избранные парламентарии, имеет вид сине-желтого флага с надписью "народный депутат Украины". 

Его носят на левом лацкане пиджака. Дмитрий Разумков также опубликовал фото удостоверения и значка. "Официально - Слуга народа IX созыва", - написал он.

Напомним, места новоизбранных депутатов накрыли газетами с матерями погибших нардепов.

 

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Теги: Слуга народа, партия, значки, удостоверения, Корниенко, Разумков
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Комментариев (6)
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Letohradek    29.08.2019, 13:09
Оценка:  +1
Letohradek
Лучше бы на лоб тату делали - ЗЭБИЛ!
ShakhterDonetsk    29.08.2019, 12:57
Оценка:  +5
ShakhterDonetsk
Похожие значки у нас собакам в поселке на ухо степлером прижимают. Тем животным, которых стерилизовали.
Lyonya-Space    29.08.2019, 12:46
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Это отличительный знак, что бы в случае драки за трибуну можно было различать: свой/чужой.
asfd0    29.08.2019, 13:01
Оценка:  -3
asfd0
Времена не те. Это петюнины дегенераты так споры решали )))))))
foster12    29.08.2019, 12:44
Оценка:  +4
foster12
Млять, уже не знают как выебнуться....
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 12:46
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Делают все, что угодно, лишь бы не работать.
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