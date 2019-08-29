Генпрокурор Луценко подал в отставку

Сегодня генеральный прокурор написал заявление об увольнении.

Юрий Луценко подал в отставку с поста генерального прокурора Украины. Как сообщает официальный Twitter-аккаунт его пресс-секретаря Ларисы Сарган, соответствующее заявление уже написано.

Юрій #Луценко підписав заяву на ім’я президента Зеленского про звільнення з посади Генерального прокурора — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 29 августа 2019 г.

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Напомним, ранее Луценко обещал подать в отставку сразу же после того, как новоизбранная Верховная Рада соберется на первое заседание. По утверждениям самого генпрокурора, подобное обещание он давал лично президенту Владимиру Зеленскому. Также Юрий Луценко выразил надежду, что президент и новый состав парламента назначат нового генерального прокурора в кратчайшие сроки.

Для справки. Первое торжественное заседание Верховной Рады Украины 9 созыва началось сегодня в 10 утра.

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