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Генпрокурор Луценко подал в отставку

Комментариев: 12
Сегодня генеральный прокурор написал заявление об увольнении.
Юрий Луценко
Юрий Луценко
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Юрий Луценко подал в отставку с поста генерального прокурора Украины. Как сообщает официальный Twitter-аккаунт его пресс-секретаря Ларисы Сарган, соответствующее заявление уже написано.

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Напомним, ранее Луценко обещал подать в отставку сразу же после того, как новоизбранная Верховная Рада соберется на первое заседание. По утверждениям самого генпрокурора, подобное обещание он давал лично президенту Владимиру Зеленскому. Также Юрий Луценко выразил надежду, что президент и новый состав парламента назначат нового генерального прокурора в кратчайшие сроки.

Для справки. Первое торжественное заседание Верховной Рады Украины 9 созыва началось сегодня в 10 утра.

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Теги: Юрий Луценко, генпрокурор, отставка
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Комментариев (12)
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Афганец    29.08.2019, 12:56
Оценка:  +5
Афганец
Все, картавый, получишь срок! Гарантия!
Letohradek    29.08.2019, 12:58
Оценка:  -5
Letohradek
Ватный уебень, ты уже пророчил для Юрия долгие годы в тюрьме ... )) Не сбылось! И сейчас лоханешься, зверек!
VVTF2wtf    29.08.2019, 13:01
Оценка:  -1
VVTF2wtf
просто нахyй, гoвно многостаночное....
Антибес    29.08.2019, 12:43
Оценка:  +9
Антибес
Этот картаво-очкастый зек-алкоголик без юридического образования в 100500 раз смешнее профессионального клоуна Зе! :-)
Кырмызы_вэ_бейаз    29.08.2019, 12:41
Оценка:  +8
Кырмызы_вэ_бейаз
Теперь бы его в Менскую колонию, чтобы досидел неотбытое наказание!
Коляка    29.08.2019, 12:35
Оценка:  +1
Коляка
Наконец то! Нужно всех бандеротварей в отставку и очистить от них ряды СБУ и Полиции!
Via_dolorosa    29.08.2019, 12:48
Оценка:  -3
Via_dolorosa
Так власть то пришла не_проросийская, чему ты ватник радуешься; они дальше будут продвигать мовный закон что б лаптями тут и не воняло, а также держать курс на ЕС и НАТО. Ну поменяют одних бандеро_тварей на др. тебе от этого точно легче не станет.
Коляка    29.08.2019, 12:49
Оценка:  +2
Коляка
задуматься только какая то небольшая часть Украины, так всем мозги промыла...
VVTF2wtf    29.08.2019, 12:59
Оценка:  -1
VVTF2wtf
просто нахyй, бот-украинофобко. гoвно многостаночное....
ЗаУкраину    29.08.2019, 12:31
Оценка:  +6
ЗаУкраину
ну вот сколько веревочке не вейся, а на конце всегда она, залУПА. Готовься кагтавый уродец.
Letohradek    29.08.2019, 13:03
Оценка:  -3
Letohradek
Ватный еблан, ты уже однажды пророчил долгие годы в тюрьме для Тимошенко, потом для Савченко ... )) И в этот раз пистоболом окажешься Для Луценко ничего не грозит, кроме пожизненной гос.охране, гос.пенсии и беспечной жизни в кругу своей семьи
asfd0    29.08.2019, 12:29
Оценка:  +10
asfd0
Вауууууууу! Дождались таки.Петюнин презерватив отработал своё.
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