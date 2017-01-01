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Россиянин на авто пытался прорывался в Украину на границе в Харьковской области

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Гражданин России был задержан украинскими пограничниками.
Происшествие случилось в пункте пропуска "Гоптовка"
Происшествие случилось в пункте пропуска "Гоптовка"
dpsu.gov.ua(иллюстративное фото)

На украинско-российской границе в Харьковской области в пункте пропуска “Гоптовка“ задержали гражданина Российской Федерации, который незаконно хотел проехать на территорию Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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Россиянин 1993 года рождения следовал в Украину на автомобиле Ford. Во время прохождения пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель запланированной поездки в нашу страну и наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине.

“В связи с невыполнением иностранным гражданином условий въезда в Украину, определенных действующим законодательством, правоохранителями было принято решение об отказе ему во въезде в Украину. Как только мужчина это услышал, завел автомобиль и, увеличивая скорость, направил его в сторону выезда из пункта пропуска“, - сообщили в пресс-службе.

Чтобы не допустить прорыва пограничники развернули устройства для принудительной остановки транспортных средств. На место происшествия прибыла группа реагирования. На выезде из пункта пропуска автомобиль был остановлен, а правонарушитель задержан.

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Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины, нарушение режима в пункте пропуска, мужчине грозит административная ответственность и запрет въезда в Украину. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Как сообщалось 11 июня, гитаристу российской группы запретили въезд в Украину.

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Теги: ГПСУ, россиянин, граница
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