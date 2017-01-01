Новым генпрокурором может стать Руслан Рябошапка
Замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о том, что он готов возглавить Генеральную прокуратуру Украины. Рябошапка ожидает положительного решения Владимира Зеленского.
Об этом сообщает УНИАН.
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Руслан Рябошапка ожидает, что Верховная Рада уже сегодня примет решение о реформировании Генеральной прокуратуры.
На вопрос журналиста, готов ли Рябошапка возглавить Генпрокуратуру он ответил так:
Если президент сказал “да“, то мы будем это делать, быстро и качественно“
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Вопрос о дате принятия решения о реформировании Генпрокуратуры замглавы Офиса президента прокомментировал так:
Думаю, что сегодня... можем вечером об этом поговорить
Ранее сообщалось о том, что Юрий Луценко подал в отставку. Сегодня генеральный прокурор написал заявление об увольнении.
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