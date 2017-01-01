Стало известно, как будет работать обновленная Верховная Рада

Депутаты уже приняли присягу и сейчас получают удостоверения. Заседание начнется в 13:00.

Сегодняшнее заседание Рады может затянуться до ночи Корреспондент.net

В сети появился календарь работы Верховной Рады девятого созыва до февраля 2020 года. График опубликовала в Facebook политтехнолога Екатерины Одарченко в четверг, 29 августа.

Читай также: Новым генпрокурором может стать Руслан Рябошапка Так, наибольшее количество пленарных заседаний, на которых голосуются законопроекты, депутатам предстоит в октябре - 11. В грядущем сентябре их запланировано провести 9.

Также в календаре у депутатов выделены дни на работу непосредственно с избирателями, заседания парламентских комитетах и группах, согласительные советы, а также другие активности, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Ежемесячно предусмотрены парламентские слушания Часа вопросов к правительству.

Как сообщалось, сегодня состоялось торжественное заседание новой Рады, на котором нардепы приняли присягу. Сейчас депутаты получают удостоверения от ЦИК.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.