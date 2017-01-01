Стало известно, как будет работать обновленная Верховная Рада
В сети появился календарь работы Верховной Рады девятого созыва до февраля 2020 года. График опубликовала в Facebook политтехнолога Екатерины Одарченко в четверг, 29 августа.
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Так, наибольшее количество пленарных заседаний, на которых голосуются законопроекты, депутатам предстоит в октябре - 11. В грядущем сентябре их запланировано провести 9.
Также в календаре у депутатов выделены дни на работу непосредственно с избирателями, заседания парламентских комитетах и группах, согласительные советы, а также другие активности, связанные с выполнением депутатских полномочий.
Ежемесячно предусмотрены парламентские слушания Часа вопросов к правительству.
Как сообщалось, сегодня состоялось торжественное заседание новой Рады, на котором нардепы приняли присягу. Сейчас депутаты получают удостоверения от ЦИК.
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