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Стало известно, как будет работать обновленная Верховная Рада

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Депутаты уже приняли присягу и сейчас получают удостоверения. Заседание начнется в 13:00.
Сегодняшнее заседание Рады может затянуться до ночи
Сегодняшнее заседание Рады может затянуться до ночи
Корреспондент.net

В сети появился календарь работы Верховной Рады девятого созыва до февраля 2020 года. График опубликовала в Facebook политтехнолога Екатерины Одарченко в четверг, 29 августа.

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Так, наибольшее количество пленарных заседаний, на которых голосуются законопроекты, депутатам предстоит в октябре - 11. В грядущем сентябре их запланировано провести 9.

Также в календаре у депутатов выделены дни на работу непосредственно с избирателями, заседания парламентских комитетах и группах, согласительные советы, а также другие активности, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Ежемесячно предусмотрены парламентские слушания Часа вопросов к правительству.

                             
 

Как сообщалось, сегодня состоялось торжественное заседание новой Рады, на котором нардепы приняли присягу. Сейчас депутаты получают удостоверения от ЦИК.

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Теги: Рада, парламент, нардепы, нардеп
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