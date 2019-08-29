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Первый скандал в Раде: Нардепу Рудыку не выдают удостоверение

Комментариев: 2
Нардепу не выдали удостоверение из-за судебного процесса.
Рудык вызвал в Раду полицию
Рудык вызвал в Раду полицию
скриншот из видео

Сергею Рудыку не выдали удостоверение народного депутата Украины. На этой почве он начал словесную перепалку с представителем Аппарата ВРУ на глазах у сотен журналистов и десятков видеокамер.

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Представители Аппарата ВРУ отказались выдать удостоверение народного депутата Сергею Рудыку из-за того, что конкуренты самовыдвиженца Сергея Рудика на выборах оспаривают его победу в суде, однако, как отметил политик, решение суда не вступило в действие.

Я не хочу с вами ссориться, господин Сергей, я не имею полномочий принимать решения в этой ситуации ... Я не имею конечных данных о том, что вы можете зарегистрироваться народным депутатом, - пояснил нардепу исполняющий обязанности руководителя Аппарата ВРУ Петр Боднар и призвал дождаться решений судов. 

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В свою очередь, Сергей Рудик не стал сдерживать эмоции. Он предложил Боднару проверить соответствующие данные о его победе на выборах на сайте ЦИК. По его словам, письмо от Секретариата ЦИК “не перекрывает решение Центризбиркома”. 

После этого Рудык вызвал наряд полиции в ВРУ, чтобы зафиксировать факт “незаконных действий”.

Отвечая на вопрос, почему так могло случиться, Сергей Рудик ответил: 

Потому что я воюю с Зе.

Напомним, Тищенко не ответил на вопрос об Иловайском котле и обиделся на журналистку. В первый день работы Новой Рады нардеп Тищенко оконфузился.

 

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Теги: Рудык, полиция, удостоверение, скандал
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Комментариев (2)
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Кырмызы_вэ_бейаз    29.08.2019, 13:18
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
Он воюест с зе? Почему такая нелюбовь именно к этой букве алфавита? Боролся бы против буквы "Ы". Уж очень она некрасивая.
alex-zol    29.08.2019, 13:01
Оценка:  -1
alex-zol
Петушок тупоголовый, с Зе он воюет. Вот на хер такое уебище в раде, явно не для того что бы созидать.
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