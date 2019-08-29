Первый скандал в Раде: Нардепу Рудыку не выдают удостоверение

Нардепу не выдали удостоверение из-за судебного процесса.

Сергею Рудыку не выдали удостоверение народного депутата Украины. На этой почве он начал словесную перепалку с представителем Аппарата ВРУ на глазах у сотен журналистов и десятков видеокамер.

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Представители Аппарата ВРУ отказались выдать удостоверение народного депутата Сергею Рудыку из-за того, что конкуренты самовыдвиженца Сергея Рудика на выборах оспаривают его победу в суде, однако, как отметил политик, решение суда не вступило в действие.

Я не хочу с вами ссориться, господин Сергей, я не имею полномочий принимать решения в этой ситуации ... Я не имею конечных данных о том, что вы можете зарегистрироваться народным депутатом, - пояснил нардепу исполняющий обязанности руководителя Аппарата ВРУ Петр Боднар и призвал дождаться решений судов.

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В свою очередь, Сергей Рудик не стал сдерживать эмоции. Он предложил Боднару проверить соответствующие данные о его победе на выборах на сайте ЦИК. По его словам, письмо от Секретариата ЦИК “не перекрывает решение Центризбиркома”.

После этого Рудык вызвал наряд полиции в ВРУ, чтобы зафиксировать факт “незаконных действий”.

Отвечая на вопрос, почему так могло случиться, Сергей Рудик ответил:

Потому что я воюю с Зе.

Напомним, Тищенко не ответил на вопрос об Иловайском котле и обиделся на журналистку. В первый день работы Новой Рады нардеп Тищенко оконфузился.

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