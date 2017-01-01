Отдельным депутатам могут запретить вносить поправки к законам

Один из вариантов - разрешить вносить поправки только группам из 20 человек.

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В "Слуге народа" обсуждают законодательную инициативу, согласно которой поправки к законопроекту сможет подавать только группа нардепов, а не один депутат. Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, передает "112 Украина".

"У нас есть мысль ввести такой закон, который бы давал возможность вносить правки только группе людей, чтобы это была инициатива группы. Например, 20 депутатов говорят: "Мы хотим поправку". Тогда мы говорим: "О, хорошо, давайте делать", - говорит он.

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"Потому что это большое количество людей несогласно", - пояснил Николай Тищенко.

Ранее Верховная Рада рассматривала некоторые проекты законов в течение месяцев, так как к документам подавали тысячи поправок.

Ранее проблему количества поправок хотели решить и в БПП, однако они предлагали только в отдельных случаях выносить на голосование поправки нардепов, которые не поддержал профильный комитет.

Напомним, ранее стало известно, как будет работать обновленная Верховная Рада.

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