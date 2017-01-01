Стало известно, из чего состоит подарочный набор народному депутату
Во время первого рабочего дня обновленной Верховной Рады 424 новоизбранных нардепа приняли присягу и получили специальные подарочные наборы. Что же входит в набор – читайте далее.
Об этом сообщает Страна.
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Подарочный набор нардепу включает записную книгу, ручку, удостоверение, значки, Конституцию и регламент. Также каждому была вручена специальная памятка о том, как правильно пользоваться сенсорной кнопкой.
Первое заседание Верховной Рады начнется в 13:20
Напомним, Разумков напомнил о “священном долге” новой власти. Спикер Верховной Рады поделился мыслями о первом заседании парламента.
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