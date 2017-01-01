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Стало известно, из чего состоит подарочный набор народному депутату

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Сегодня новоизбранным нардепам вручили специальные подарочные наборы.
Подарочный набор народному депутату
Подарочный набор народному депутату
Страна

Во время первого рабочего дня обновленной Верховной Рады 424 новоизбранных нардепа приняли присягу и получили специальные подарочные наборы. Что же входит в набор – читайте далее.

Об этом сообщает Страна.

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Подарочный набор нардепу включает записную книгу, ручку, удостоверение, значки, Конституцию и регламент. Также каждому была вручена специальная памятка о том, как правильно пользоваться сенсорной кнопкой.

Памятка о том, как правильно пользоваться сенсорной кнопкой
Памятка о том, как правильно пользоваться сенсорной кнопкой
Страна

Первое заседание Верховной Рады начнется в 13:20

Напомним, Разумков напомнил о “священном долге” новой власти. Спикер Верховной Рады поделился мыслями о первом заседании парламента.

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Теги: Верховная Рада, первый рабочий день, подарочный набор нардепу
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