"Лото-Забава": В Харькове выиграли 1000000 гривен

Во время розыгрыша 1046-го тиража, который состоялся 25 августа 2019 года, в “Великій грі“ был выигран 1 000 000 гривен. В тот день первым шариком, выпавшим в начале розыгрыша из большого лототрона, стал шарик с четным числом 52. Это гарантировало розыгрыш 1 млн гривен в категории “три горизонтали с двумя льготными подковками“. Этим шансом воспользовался игрок, который приобрел выигрышный билет №0067884 на фирменном столе “М.С.Л.“, который расположен в магазине по адресу: г. Харьков, проспект Московский, 295. Победитель стал 340-м счастливчиком на общем счетчике миллионеров и мультимиллионеров “Лото-Забава“ и уже двадцать восьмым в этом году.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.“ приглашает счастливого игрока приобщиться к элитному “КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ “М.С.Л.“, посетить Киев и принять участие в эксклюзивной подарочной программе “Два дня из жизни миллионера“ для двух человек. В этот же день этим предложением воспользовалась новая участница “КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ “М.С.Л.“ - Диана Цуркан из Одессы, которая вместе со своим мужем провела незабываемые выходные в столице с развлечениями в стиле luxury. Счастливчиков ожидали белый лимузин в качестве личного транспорта, профессиональная фотосессия, статусные рестораны, бранч с ведущими “Лото-Забава“, поездка в “Межигорье“ и полет над столицей в персональном самолете.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.“ поздравляет главного победителя или главную победительницу 1046-го тиража и советует обращаться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.