Арсен Аваков остается министром - СМИ

Данное предложение прозвучало во время заседания фракции Слуга народа.

Во время первого заседания фракции Слуга Народа было выдвинуто предложение Арсену Авакову остаться на должности министра МВД.

Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на собственные источники.

Однако Авакову будут выдвинуты определенные условия. Например, будут уволены все действующие заместители.

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“У него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства“ - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о том, что возле Офиса президента митинг против Авакова. Участники акции обвиняли главу МВД в провале реформы полиции и препятствовании расследования ряда нападений и убийств общественных активистов.

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