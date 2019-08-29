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Арсен Аваков остается министром - СМИ

Комментариев: 1
Данное предложение прозвучало во время заседания фракции Слуга народа.
Министр МВД Арсен Аваков
Министр МВД Арсен Аваков
Фейсбук Арсена Авакова

Во время первого заседания фракции Слуга Народа было выдвинуто предложение Арсену Авакову остаться на должности министра МВД.

Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на собственные источники. 

Однако Авакову будут выдвинуты определенные условия. Например, будут уволены все действующие заместители. 

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“У него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства“ - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о том, что возле Офиса президента митинг против Авакова. Участники акции обвиняли главу МВД в провале реформы полиции и препятствовании расследования ряда нападений и убийств общественных активистов.

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Теги: Арсен Аваков, министр МВД
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Комментариев (2)
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realdassad    29.08.2019, 13:19
Оценка:  0
realdassad
Темная лошадка он.Поживем увидим
Letohradek    29.08.2019, 13:07
Оценка:  -2
Letohradek
Фанаты охрыпшей крысы голосовали за недалекого клоуна для того, что бы в управлении страной не было старых лиц ...
Зэбилы, как вам новость? Нет вопросов к квартальному барану?
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