Не допечатали: Депутаты приняли повестку дня и вслух зачитывают состав фракций

Нардепы возмутились тем, что не всем раздали печатные материалы - их распечатали недостаточное количество.

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Депутаты утвердили повестку дня. "За" проголосовали 305 депутатов. При этом при рассмотрении повестки дня произошел казус, так как не все депутаты смогли найти распечатку этой повестки. Как оказалось, депутатам от ОПЗЖ повестку не раздали.

Чтобы подтвердить, что повестку все же раздавали, нардепов попросили поднять и показать ее. Большая часть зала действительно подняла руки с распечатками. В то же время депутат Нестор Шуфрич заявил, что у него повестки нет.

"Нестор Иванович, сейчас дойдут до вас, раздадут, вы должны помнить порядок, вы за него голосовали. Думаю, вы можете рассказать коллегам", - заявили во временном президиуме.

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Первым вопросом в повестке стояло сложение полномочий премьером Владимиром Гройсманом. Он пожелал удачи будущему Кабмину, поблагодарил коллег за работу и объявил о прекращении своих полномочий.

Как оказалось позже, материалы о создании фракций в Раде 9 созыва также не успели допечатать. Президиум предложил нардепам подождать, пока технически эти предложения допечатают. В итоге Дмитрий Разумков начал зачитывать состав фракций вслух под стенограмму.

Напомним, ранее Рада открыла свое первой заседание как парламент 9 созыва. Об открытии первой сессии объявил самый старший депутат Юлий Иоффе.

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