В первый день работы нардеп сломал флажок

Досадный случай приключился с депутатом “Слуги народа”.

Не проработав и часа на должности народного депутата Украины “слуга народа” умудрился сломать флажок. Об этом сообщает НАШ.

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По информации журналистов, досадный случай приключился с представителем фракции “Слуга народа”. Камера зафиксировала, как народный депутат отчаянно пытался починить сломанный флажок Украины.

К слову, флажок Украины не входит в подарочный набор депутата. То ли нардепу кто-то подарил патриотичный флажок, то ли он его самостоятельно принес на новое рабочее место.

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Парламентарии сегодня бесплатно получили записную книжку, папку, ручку, удостоверение и значки, Конституцию Украины и ряд законов. Каждому депутату также вручили памятку о том, как пользоваться сенсорной кнопкой во время голосования.

Напомним, Тищенко не ответил на вопрос об Иловайском котле и обиделся на журналистку. В первый день работы Новой Рады нардеп Тищенко оконфузился.

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