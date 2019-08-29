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В первый день работы нардеп сломал флажок

Комментариев: 7
Досадный случай приключился с депутатом “Слуги народа”.
Нардеп сломал флажок
Нардеп сломал флажок
facebook.com/nashlive.ua

Не проработав и часа на должности народного депутата Украины “слуга народа” умудрился сломать флажок. Об этом сообщает НАШ.

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По информации журналистов, досадный случай приключился с представителем фракции “Слуга народа”. Камера зафиксировала, как народный депутат отчаянно пытался починить сломанный флажок Украины.

К слову, флажок Украины не входит в подарочный набор депутата. То ли нардепу кто-то подарил патриотичный флажок, то ли он его самостоятельно принес на новое рабочее место. 

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Парламентарии сегодня бесплатно получили записную книжку, папку, ручку, удостоверение и значки, Конституцию Украины и ряд законов. Каждому депутату также вручили памятку о том, как пользоваться сенсорной кнопкой во время голосования. 

Напомним, Тищенко не ответил на вопрос об Иловайском котле и обиделся на журналистку. В первый день работы Новой Рады нардеп Тищенко оконфузился. 

 

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Теги: конфуз, флажок, "слуга народа", ВР
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Комментариев (8)
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VSHIVANKA    29.08.2019, 14:34
Оценка:  -2
VSHIVANKA
СИМВОЛИЧНО.....))))
НУ ХОТЬ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ НЕ ВОРУЮТ КАК ПРИ ПОРОСЯТКО.....
ПОКА НЕ ВОРУЮТ.....)))
СУГС !!!
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 14:35
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
ПНХ!!!
timo1020    29.08.2019, 14:38
Оценка:  -1
timo1020
когда одмены уже эту обезьянку расеянскую блокнут?
timo1020    29.08.2019, 14:30
Оценка:  0
timo1020
Подождите, ща начнут ручки грызть, а потом из них бумажками из законопроектов в слюнях перестреливаться между рядами и фракциями
asfd0    29.08.2019, 14:23
Оценка:  -2
asfd0
Утилизировал символ сепаратизьма )))))
asfd0    29.08.2019, 14:24
Оценка:  -1
asfd0
Кумедний випадок )))
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 14:18
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
"Парламентарии сегодня бесплатно получили записную книжку, папку, ручку, удостоверение и значки, Конституцию Украины и ряд законов"

Подождите, а как же государство в смартфоне?
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 14:17
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Кнопкой пользоваться научили, а флажком - нет.
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