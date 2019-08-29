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За Богатыреву внесли залог, но она еще в СИЗО - адвокат

Комментариев: 2
По информации СМИ, деньги внес Новинский.
Богатыреву подозревают в растрате
Богатыреву подозревают в растрате
lb.ua

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За экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву внесен залог в размере 6 млн гривен, но она еще в СИЗО.

Об этом сообщил адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев, передает LB.

"Вопрос находится в процессе", - сказал он. По его словам, залог внесли, но Богатырева пока еще в СИЗО.

Он не уточнил, кто внес за нее залог, однако еще вчера сообщалось, что за Богатыреву может внести нардеп Вадим Новинский.

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Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева и постановил арестовать Богатыреву на 60 дней с альтернативой залога в 6 млн гривен.

Богатырева вернулась в Украину 27 августа после того, как Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против нее.

Ей вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам, а также в растрате 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулинов у "Индара".

Как сообщалось 28 августа, Печерский райсуд Киева постановил арестовать на два месяца экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву с залогом в шесть миллионов гривен.

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Теги: регионалы, Богатырева, коррупция
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Комментариев (2)
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vicinq    29.08.2019, 14:37
Оценка:  0
vicinq
новинский это кошелек кремля агент влияния разрушения и враг Украины .Куда смотрит СБУ ?
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 14:10
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Рука руку моет.
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