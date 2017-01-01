Кабмин Гройсмана официально сложил полномочия

До формирования нового правительства старое, тем не менее, продолжить работать.

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Премьер-министр Владимир Гройсман официально объявил о сложении полномочий Кабмина с трибуны Верховной Рады.

Премьер поблагодарил украинцев и своих коллег за три непростых года работы и признал, что многое сделать не удалось. Тем не менее, Гройсман уверен, что все победы - общее достояние государства.

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"Согласно Конституции, я как премьер-министр Украины и правительство складываем свои полномочия перед вновь избранной Верховной Радой", - объявил он.

При этом лидер временного президиума Дмитрий Разумков напомнил, что старое правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового Кабмина.

Напомним, ранее самый старший депутат Юлий Иоффе объявил о начале работы Рады 9 созыва.

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