Дело Роттердам+ инспирировано Коломойским, который потерял из-за формулы миллиарды - СМИ

“Данная модель ценообразования, которая устанавливает стоимость электроэнергии для промышленности с учетом объективных цен на уголь, очень не устраивала Игоря Коломойского, предприятия которого являются производителем 90 процентов энергоемкой ферросплавной продукции в Украине (как известно, 50 процентов в себестоимости ферросплавов - это расходы на электроэнергию). По оценкам экспертов, объективное рыночное ценообразование на электроэнергию увеличило расходы ферросплавных заводов Коломойского на 4 миллиарда гривен в 2017-2018 годах. Его наверняка более устраивали льготные цены, какие были у ферросплавных заводов в 2012-2014 годах. Потому в судебном порядке (через подконтрольную Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг) и при помощи своих медиаактивов он два с лишним года боролся против “Роттердама плюс“. Но безуспешно - до 2019 года“, - идет речь в материале.



Автор отмечает, что на данный момент формула уже не действует, поскольку в Украине запущен новый рынок электроэнергии. Но в стране возникла критическая ситуация с обеспечением ТЭС углем и для нормального прохождения отопительного сезона необходимо активно закупать топливо. При этом цена на украинский уголь составляет 2500-2800 гривен за тонну, наиболее дешевый импорт (из Колумбии, США, ЮАР) обойдется в 1800-1900 гривен за тонну, в то время как цена угля, рассчитанная по формуле “Роттердам+“, составляет 1730 гривен за тонну.



“Сейчас ситуация с углем в Европе совсем иная. И если бы ценовой расчет стоимости электроэнергии продолжал бы опираться на тот самый “Роттердам“, то индикативная цена угля попала бы туда по тарифу 1730 гривен за тонну. Что естественным образом повлияло бы на расчет конечной стоимости электрической энергии. Возникает резонный вопрос: так подобной “привязкой к Европе“ мы таки “сдерживали“ или “завышали“ свой тариф?“, - говорится в материале.



Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк высказал мнение, что Коломойский осуществляет давление делом “Роттердам+“, чтобы получить льготные тарифы на электроэнергию для своего бизнеса, которые он привык получать.



24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу “Роттердам +“. 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу “Роттердам +“, среди которых экс-глава НКРЭКУ Вовк. 20 августа 2019 суд отказал в ходатайстве НАБУ и отказался арестовать Вовка.