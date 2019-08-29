В Раде "создана" монокоалиция партии Слуга народа - Разумков

Временный председатель заявил о том, что традиционной коалиции не будет.

Права коалиции в обновленной Верховной Раде получит партия Слуга народа. Об этом сообщил временные председатель ВР Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.

Заявление было сделано во время первого заседания ВР.

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“Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция “Слуга народа“ насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство от количественного состава Верховной Рады Украины. И согласно Конституции Украины имеет права коалиции в Верховной Рады“, - отметил он.

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“Депутаты должны сегодня сформировать временный президиум, создать фракции и группы, заслушать спикера Парубия, избрать счетную комиссию, выбрать нового спикера и его заместителей, заслушать внеочередное послание президента о внутреннем и внешнем положении страны, доклады подготовительной рабочей группы, распределить комитеты, определить формат согласительного совета и освещение работы парламента, назначить новое правительство, министров, главу Службы безопасности Украины, дать согласие на назначение нового генерального прокурора“ - говорится в сообщении.

Напомним, Разумков напомнил о “священном долге” новой власти. Спикер Верховной Рады поделился мыслями о первом заседании парламента.

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