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В Раде "создана" монокоалиция партии Слуга народа - Разумков

Комментариев: 3
Временный председатель заявил о том, что традиционной коалиции не будет.
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
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Права коалиции в обновленной Верховной Раде получит партия Слуга народа. Об этом сообщил временные председатель ВР Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина. 

Заявление было сделано во время первого заседания ВР. 

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“Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция “Слуга народа“ насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство от количественного состава Верховной Рады Украины. И согласно Конституции Украины имеет права коалиции в Верховной Рады“, - отметил он.

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“Депутаты должны сегодня сформировать временный президиум, создать фракции и группы, заслушать спикера Парубия, избрать счетную комиссию, выбрать нового спикера и его заместителей, заслушать внеочередное послание президента о внутреннем и внешнем положении страны, доклады подготовительной рабочей группы, распределить комитеты, определить формат согласительного совета и освещение работы парламента, назначить новое правительство, министров, главу Службы безопасности Украины, дать согласие на назначение нового генерального прокурора“ - говорится в сообщении.

Напомним, Разумков напомнил о “священном долге” новой власти. Спикер Верховной Рады поделился мыслями о первом заседании парламента.

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Теги: Дмитрий Разумков, Верховна Рада, Слуга народа, коалиция
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Комментариев (3)
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GentleAngel    29.08.2019, 14:30
Оценка:  -1
GentleAngel
Что-то мне подсказывает, что произошла очередная революция, но в новом формате: без майдана, без мордобития, без крови. Неужели научились договариваться? Хотя опять будут грабить, по закону налоговой амнистии...
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 14:34
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Это называется узурпация власти.
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 14:19
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
"имеет права коалиции в Верховной Рады“

Имеет права. но коалицией не является. Значит через месяц ВР распускаем.
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