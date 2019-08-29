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“Петя сзади грустит”: в сети обсуждают фото Богдана с граненым стаканом в Раде

Комментариев: 3
Пользователи громко отреагировали на фотографию Богдана со стаканом в Раде.
Богдан отличился в Раде
Богдан отличился в Раде
УП

Первый день работы новой Верховной Рады ознаменовался несколькими скандалами и большим количеством курьезных моментов. В этот раз объектив фотоаппарата заметил момент, когда веселый Богдан громко чокается граненым стаканом воды со своей коллегой.

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Чему так радовался Богдан? Наверное, праздничное заседание Верховной Рады девятого созыва праздновал. На этом фото прекрасно все. Если Богдану и его коллегам очень весело, то задний ряд, на котором сидит Порошенко и Ющенко, не выглядит таким оптимистичным.

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на это фото.

По-моему Богдан еще не отошёл от гуляний.
Богдан с чувством юмора..Молодец.
Петя сзади грустит ему нельзя пить))))))
Богдан так шутит. Но кому-то не до шуток.
У Пети такая тоска и мысли " На их месте должен быть я". Ну а "пчела" наверное на всю жизнь прививку получил,
- пишут комментаторы под фото.

В сети обсуждают скандальное фото
В сети обсуждают скандальное фото
скриншот из видео

Самые находчивые уже подхватили тему и сделали серию мемов. 

Пользователи уже сделали мем
Пользователи уже сделали мем
соцсети

Сам Богдан также поделился этим фото и написал, что не видит здесь ничего плохого.

Почему не все радуются началу работы новой Верховной Рады? Не понимаю)))), - написал Богдан.

Напомним, Тищенко не ответил на вопрос об Иловайском котле и обиделся на журналистку. В первый день работы Новой Рады нардеп Тищенко оконфузился.

 

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Теги: фотожаба, Богдан, фото, курьез
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Комментариев (3)
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Антибес    29.08.2019, 14:43
Оценка:  +1
Антибес
А почему бы этому жалкому кровавому алкоголику не грустить,если ему даже воды не налили? :-)
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 14:46
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
У кого голос насквозь пропитый? У Пети или у артикля?
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 14:40
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Фу! Какая гадость!
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