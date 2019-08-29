“Петя сзади грустит”: в сети обсуждают фото Богдана с граненым стаканом в Раде
Первый день работы новой Верховной Рады ознаменовался несколькими скандалами и большим количеством курьезных моментов. В этот раз объектив фотоаппарата заметил момент, когда веселый Богдан громко чокается граненым стаканом воды со своей коллегой.
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Чему так радовался Богдан? Наверное, праздничное заседание Верховной Рады девятого созыва праздновал. На этом фото прекрасно все. Если Богдану и его коллегам очень весело, то задний ряд, на котором сидит Порошенко и Ющенко, не выглядит таким оптимистичным.
Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на это фото.
По-моему Богдан еще не отошёл от гуляний.
Богдан с чувством юмора..Молодец.
Петя сзади грустит ему нельзя пить))))))
Богдан так шутит. Но кому-то не до шуток.
У Пети такая тоска и мысли " На их месте должен быть я". Ну а "пчела" наверное на всю жизнь прививку получил,
- пишут комментаторы под фото.
Самые находчивые уже подхватили тему и сделали серию мемов.
Сам Богдан также поделился этим фото и написал, что не видит здесь ничего плохого.
Почему не все радуются началу работы новой Верховной Рады? Не понимаю)))), - написал Богдан.
Напомним, Тищенко не ответил на вопрос об Иловайском котле и обиделся на журналистку. В первый день работы Новой Рады нардеп Тищенко оконфузился.
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