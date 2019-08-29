"Государства в смартфоне не будет без государства": Парубий отчитался перед Радой

Спикер призвал продолжать курс реформ на евроинтеграцию и вступление в НАТО.

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Спикер Андрей Парубий выступил с отчетом о пяти годах работы ВР 8 созыва. Он рассказал, что за это время были проведены 580 заседаний, 35 парламентских слушаний, были приняты 987 законов и кодексов.

"За пять лет беспрецедентных вызовов и непростых задач мы работали, одновременно защищая Украину от российской агрессии, и пытались проводить реформы. Одной из главных задач была национальная безопасность, она и стала приоритетом ВР 8 созыва", - рассказал он.

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Он добавил, что подразумевается нацбезопасность в широком смысле - безопасность экономическая, военная, гуманитарная и информационная.

Парубий напомнил о принятии пакета законов о военной сфере, что приблизило армию к стандартам НАТО. "Блок по нацбезопасности требует продолжения реформы от новой ВР", - отметил спикер.

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Также Парубий напомнил о создании системы антикоррупционных органов - НАБУ, САП, Высшего антикоррупционного суда, системы госзакупок Прозорро, которая признана одной из лучших систем.

Экс-спикер подчеркнул, что Рада 8 созыва дала старт реформе децентрализации, образовательной, пенсионной и медреформе, провела декоммунизацию.

"Стратегическим достижением я считаю принятый 25 апреля закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - подчеркнул политик.

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"Мы расширили украиноязычное информационное пространство, возродили кино. Ввели квоты на украиноязычное вещание в теле- радиоэфиры. Создали министерство по делам ветеранам. Установили День украинского добровольца", - добавил он.

Кроме того, Рада предоставила бойцам УПА статус участников боевых действий и предоставила льготы всем участникам борьбы за независимость Украины в 20 веке.

Еще одним достижением Парубий считает закрепление в Конституции стратегического курса Украины на вступление в НАТО. "ПА НАТО весной 20 года впервые может пройти в Киеве. Мы вместе подготовим ее, я уверен", - добавил он.

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Парубий напомнил, что российская агрессия против Украины продолжается. "Нельзя позволить никому пересечь красные линии. Нужно продолжить курс на ЕС и НАТО. Не допустить сворачивания декоммунизации", - призвал Парубий.

"Я сторонник всех информационных идей, в том числе, государства в стартфоне. Но чтобы было государство в смартфоне, нужно, чтобы было государство. Смартфон можно купить в магазине, государство создается поколениями", - подчеркнул бывший спикер.

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Он поблагодарил пятого президента Петра Порошенко, коллег, украинцев, гражданских активистов за годы работы и пожелал успехов новой Раде. "Слава Украине!" - резюмировал Парубий.

Напомним, ранее Кабмин объявил о сложении полномочий перед Радой 9 созыва.

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