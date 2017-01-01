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В новой Раде создали пять фракций

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Также депутаты-мажоритарщики создали депутатскую группу. Названы имена глав пяти фракций парламента новогор созыва.
Определен фракционный состав парламента
Определен фракционный состав парламента
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Верховная Рада девятого созыва в первый день работы в четверг, 29 апреля, создала пять фракций и одну депутатскую группу в парламенте.

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Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков зачитал на слух названия всех фракций и депутатских групп:

  • Фракция Слуга народа, 254 нардепа, председатель фракция Давид Арахамия;
  • Оппозиционная платформа - За жизнь, 44 нардепа, сопредседатели фракции Юрий Бойко и Вадим Рабинович;
  • Европейская солидарность, 27 нардепов, сопредседатели фракции Артур Герасимов и Ирина Геращенко;
  • ВО Батькивщина, 25 нардепов, председатель фракции - Юлия Тимошенко;
  • Голос, 17 нардепов, председатель фракции Сергей Рахманин;
  • Депутатская группа За майбутнє - 23 нардепа, сопредседатели Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

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Также Слуга народа, которая представляет монобольшинство в Раде, планирует сформировать коалицию самостоятельно.

Напомним, ранее СМИ писали, что отменить неприкосновенность народных депуатов парламент планирует уже 3 сентября.

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Теги: Рада, Верховная Рада, фракція, Слуга народа
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