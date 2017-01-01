В новой Раде создали пять фракций

Также депутаты-мажоритарщики создали депутатскую группу. Названы имена глав пяти фракций парламента новогор созыва.

Верховная Рада девятого созыва в первый день работы в четверг, 29 апреля, создала пять фракций и одну депутатскую группу в парламенте.

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Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков зачитал на слух названия всех фракций и депутатских групп:

Фракция Слуга народа , 254 нардепа, председатель фракция Давид Арахамия;

, 254 нардепа, председатель фракция Давид Арахамия; Оппозиционная платформа - За жизнь , 44 нардепа, сопредседатели фракции Юрий Бойко и Вадим Рабинович;

, 44 нардепа, сопредседатели фракции Юрий Бойко и Вадим Рабинович; Европейская солидарность , 27 нардепов, сопредседатели фракции Артур Герасимов и Ирина Геращенко;

, 27 нардепов, сопредседатели фракции Артур Герасимов и Ирина Геращенко; ВО Батькивщина , 25 нардепов, председатель фракции - Юлия Тимошенко;

, 25 нардепов, председатель фракции - Юлия Тимошенко; Голос , 17 нардепов, председатель фракции Сергей Рахманин;

, 17 нардепов, председатель фракции Сергей Рахманин; Депутатская группа За майбутнє - 23 нардепа, сопредседатели Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

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Также Слуга народа, которая представляет монобольшинство в Раде, планирует сформировать коалицию самостоятельно.

Напомним, ранее СМИ писали, что отменить неприкосновенность народных депуатов парламент планирует уже 3 сентября.

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