В новой Раде создали пять фракций
Также депутаты-мажоритарщики создали депутатскую группу. Названы имена глав пяти фракций парламента новогор созыва.
Верховная Рада девятого созыва в первый день работы в четверг, 29 апреля, создала пять фракций и одну депутатскую группу в парламенте.
Читай также: В Раде “создана“ монокоалиция партии Слуга народа - Разумков
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков зачитал на слух названия всех фракций и депутатских групп:
- Фракция Слуга народа, 254 нардепа, председатель фракция Давид Арахамия;
- Оппозиционная платформа - За жизнь, 44 нардепа, сопредседатели фракции Юрий Бойко и Вадим Рабинович;
- Европейская солидарность, 27 нардепов, сопредседатели фракции Артур Герасимов и Ирина Геращенко;
- ВО Батькивщина, 25 нардепов, председатель фракции - Юлия Тимошенко;
- Голос, 17 нардепов, председатель фракции Сергей Рахманин;
- Депутатская группа За майбутнє - 23 нардепа, сопредседатели Виктор Бондарь и Тарас Батенко.
Читай также: В первый день работы нардеп сломал флажок
Также Слуга народа, которая представляет монобольшинство в Раде, планирует сформировать коалицию самостоятельно.
Напомним, ранее СМИ писали, что отменить неприкосновенность народных депуатов парламент планирует уже 3 сентября.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.