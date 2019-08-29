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Зеленский внес в Раду свой закон об импичменте

Комментариев: 2
Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.
Зеленский хочет принятия его варианта закона об импичменте
Зеленский хочет принятия его варианта закона об импичменте
УНИАН

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства. Об этом пишет НВ. Текст документа отсутствует на сайте парламента.

Отметим, 29 мая Зеленский уже подавал подал в Верховную Раду 8 созыва свой законопроект об импичменте. Однако парламент даже не включил его в повестку дня.

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6 июня Рада приняла законопроект № 1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента, предусматривает урегулирование процедуры импичмента президента. Зеленский не подписал этот документ.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявлял, что новая Рада рассмотрит закон об импичменте президента одним из первых.

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Напомним, ранее СМИ писали, что отменить неприкосновенность народных депуатов парламент планирует уже 3 сентября.

 

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Теги: Зеленский, импичмент, законопроект, Рада
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Комментариев (2)
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sv_sim    29.08.2019, 15:17
Оценка:  +5
sv_sim
теперь ждем об отмене неприкосновенности
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 15:06
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Ну вот на нем и опробуем.
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