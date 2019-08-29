Зеленский внес в Раду свой закон об импичменте

Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Зеленский хочет принятия его варианта закона об импичменте УНИАН

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства. Об этом пишет НВ. Текст документа отсутствует на сайте парламента.

Отметим, 29 мая Зеленский уже подавал подал в Верховную Раду 8 созыва свой законопроект об импичменте. Однако парламент даже не включил его в повестку дня.

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6 июня Рада приняла законопроект № 1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента, предусматривает урегулирование процедуры импичмента президента. Зеленский не подписал этот документ.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявлял, что новая Рада рассмотрит закон об импичменте президента одним из первых.

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Напомним, ранее СМИ писали, что отменить неприкосновенность народных депуатов парламент планирует уже 3 сентября.

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