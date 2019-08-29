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Разумков расплакался после общения с матерями погибших воинов

Комментариев: 1
Новый спикер Рады не смог сдержать эмоции.
Разумков расплакался перед матерями погибших воинов
Разумков расплакался перед матерями погибших воинов
censor.net.ua

Утром перед праздничным заседанием Верховной Рады девятого созыва спикер парламента Дмитрий Разумков вместе с депутатами “Слуги народа” возложили цветы к Стене памяти погибших воинов АТО, которые отдали свою жизнь за Украину. Об этом передает Цензор.НЕТ.

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Возле Стены памяти Разумков пообщался с матерями погибших на Донбассе украинских воинов. Разумков прошелся вдоль всей стелы на Михайловской площади и поговорил со скорбящими матерями. Он не смог сдержать свои эмоции и начал вытирать мокрые от слез глаза.

При этом Разумков попросил журналистов не снимать его в таком состоянии. Между тем, те не могли упустить такой трогательный момент.

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После этого Разумков заявил, что вся страна в долгу перед теми, кто отдал свою жизнь за Независимую Украину и в Раде они будут делать все, чтоб эта борьба не оказалась напрасной.

Напомним, Разумков напомнил о “священном долге” новой власти. Спикер Верховной Рады поделился мыслями о первом заседании парламента. 

 

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Теги: Разумков, слезы, матери, погибшие воины
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    29.08.2019, 16:12
Оценка:  -1
VSHIVANKA
А В ДОНЕЦК НА " АЛЛЕЮ АНГЕЛОВ " ОН НЕ ХОЧЕТ ПРИЕХАТЬ И ПООБЩАТЬСЯ С МАТЕРЯМИ , ЧЬИХ
ДЕТЕЙ УБИЛИ УКРОПНЫЕ КАРАТЕЛИ ?!
colavova    29.08.2019, 16:19
Оценка:  0
colavova
а мама распятого мальчика квартиру получила?
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