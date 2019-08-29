Разумков расплакался после общения с матерями погибших воинов

Новый спикер Рады не смог сдержать эмоции.

Утром перед праздничным заседанием Верховной Рады девятого созыва спикер парламента Дмитрий Разумков вместе с депутатами “Слуги народа” возложили цветы к Стене памяти погибших воинов АТО, которые отдали свою жизнь за Украину. Об этом передает Цензор.НЕТ.

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Возле Стены памяти Разумков пообщался с матерями погибших на Донбассе украинских воинов. Разумков прошелся вдоль всей стелы на Михайловской площади и поговорил со скорбящими матерями. Он не смог сдержать свои эмоции и начал вытирать мокрые от слез глаза.

При этом Разумков попросил журналистов не снимать его в таком состоянии. Между тем, те не могли упустить такой трогательный момент.

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После этого Разумков заявил, что вся страна в долгу перед теми, кто отдал свою жизнь за Независимую Украину и в Раде они будут делать все, чтоб эта борьба не оказалась напрасной.

Напомним, Разумков напомнил о “священном долге” новой власти. Спикер Верховной Рады поделился мыслями о первом заседании парламента.

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