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"С игривыми косичками": Юлия Тимошенко снова сменила имидж

Комментариев: 2
На торжественное заседание парламента IX созыва Тимошенко пришла в новом образе.
Народный депутат Юлия Тимошенко снова удивила сменой имиджа
Народный депутат Юлия Тимошенко снова удивила сменой имиджа
Информатор

Народный депутат и глава партии Батькивщына Юлия Тимошенко удивила украинцев очередной сменой имиджа. Торжественное заседаниеТимошенко провела в новом образе.

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Ранее нардеп отдавала предпочтение хвосту или тугому пучку. Сегодня же она пришла в Раду с игривыми косичками и распущенными волосами.

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Неизменным аксессуаром Юлии Тимошенко являются очки, которые она начала носить еще в 2011 году во время судов по газовым контрактам. С этого периода времени нардеп постоянно их носит, регулярно меняя оправы.

К слову, Тимошенко любит брендовые очки. Журналисты не раз подмечали оправы от дорогостоящих Chanel и Louis Vuitton. В среднем, они стоят около 300-400 долларов (8-12 тыс грн).

Напомним, Тищенко не ответил на вопрос об Иловайском котле и обиделся на журналистку.

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Теги: Юлия Тимошенко, имидж
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Комментариев (3)
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T-REX2    29.08.2019, 15:38
Оценка:  0
T-REX2
а баба-яга против
chytan    29.08.2019, 15:24
Оценка:  +5
chytan
А баба Юля все молодиться !
Lyonya-Space    29.08.2019, 15:55
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Грамматику для начала выучи!
Что делает? - молодит()ся.
Что будет делат(ь)? - молодит(ь)ся.
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