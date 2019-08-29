"С игривыми косичками": Юлия Тимошенко снова сменила имидж

На торжественное заседание парламента IX созыва Тимошенко пришла в новом образе.

Народный депутат и глава партии Батькивщына Юлия Тимошенко удивила украинцев очередной сменой имиджа. Торжественное заседаниеТимошенко провела в новом образе.

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Ранее нардеп отдавала предпочтение хвосту или тугому пучку. Сегодня же она пришла в Раду с игривыми косичками и распущенными волосами.

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Неизменным аксессуаром Юлии Тимошенко являются очки, которые она начала носить еще в 2011 году во время судов по газовым контрактам. С этого периода времени нардеп постоянно их носит, регулярно меняя оправы.

К слову, Тимошенко любит брендовые очки. Журналисты не раз подмечали оправы от дорогостоящих Chanel и Louis Vuitton. В среднем, они стоят около 300-400 долларов (8-12 тыс грн).

Напомним, Тищенко не ответил на вопрос об Иловайском котле и обиделся на журналистку.

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