В сеть выложили "темничек-методичку" для "Слуг" с ответами для СМИ

Депутатов проинструктировали, как отвечать на самые животрепещущие вопросы журналистов.

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Депутатам от “Слуги народа“ перед первым днем работы раздали рекомендация об ответах на “острые“ вопросы журналистам. Об этом в Facebook написал и выложил текст самой инструкции журналист Дмитрий Качура.

Помимо ответов на вопросы, “методичка“ напоминает “СН“ об утренней церемонии возложения цветов народными депутатами к Стене памяти погибших за Украину 29 августа.

Например, при ответе на вопросы о коалиции депутатам советуют отвечать, что они шли в Раду, чтобы изменить страну, получив мандат от украинского народа в 254 места, и эту ответственность они будут нести полностью. Также рекомендуется добавить, что желающих разделить такую ответственность нет.

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При этом “слуги“ должны отмечать, что надеются на поддержку других фракций при голосовании за изменения в Конституцию, ведь снять ту же неприкосновенность обещали буквально все.

При ответе на вопрос о работе в том или ином комитете депутатам советуют точно изучить его название и дать “короткий ответ“, например “у меня на округе такая-то проблема“, “я занимался этим раньше“, “эта сфера меня интересует...“ и так далее.

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Прямо отвечать на вопрос, какие законы планирует писать “слуга“, не советуют. При этом рекомендуется заверить, что у “СН“ были наработки еще до получения удостоверений, и общество скоро о них узнают.

Что касается назначений в Кабмине, тут тоже прямых ответов для СМИ нет - рекомендуется говорить, что все все узнают в момент подачи кандидатур, при этом “СН“ хочет установить новую традицию, по которой Кабмин не собирается в формате “договорняков“.

Также про то, что оппозиции отдали мало комитетов, рекомендуется говорить, что каждой политической силе, которая не входит в большинство, выдадут по одному комитету, и напоминать, что “СН“ получила 60% голосов.

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Есть и инструкции с ответами на вопрос о зарплате депутата. Например, "слугам" советуют говорить, что это меньше зарплаты менеджера среднего звена в крупной компании, но миллионы украинцев не видят и таких денег.

Есть также варианты для депутатов, которые работали в сфере бизнеса. "Что касается меня лично, я занимался тем-то и тем-то. Это дало мне возможность обеспечить себя и свою семью. У меня есть все, что нужно обычному человеку, для того, чтобы достойно жить. Мне не нужны яхты, самолеты, отдых на Мальдивах", - говорится в инструкции.

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"СН" дали также четкие варианты ответов на вопросы о депутатских расходах, помощниках, первом дне работы Рады, рассадке в зале и персональных планах в ВР.

Напомним, ранее сообщалось, что под Верховной Радой митингуют активисты, называя Владимира Зеленского "слугой Авакова".

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