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Зеленский нашел замену Климкину

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Президент предложил свою кандидатуру на пост главы МИД.
Зеленский выбрал главу МИД
Зеленский выбрал главу МИД
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес свою кандидатуру на пост министра иностранных дел. Об этом сообщили на сайте парламента.

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Главой Министерства иностранных дел предложили назначить Вадима Пристайко. Соответствующий проект № 1024 внес Президент Украины Владимир Зеленский.

К слову, в мае 2019 года Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации Президента.

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Репутация Пристайко позволяет ему занимать столь высокую государственную должность. Ранее он был послом Украины в Канаде, заместителем министра иностранных дел, а также возглавлял миссию Украины при НАТО.

Напомним, министром энергетики станет Алексей Оржель. Представитель президента в Кабмине заявил о готовности поддержать данную кандидатуру. 

 

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Теги: МИД, Пристайко, Кабмин, назначение
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Комментариев (1)
WTF2wtf    29.08.2019, 16:08
Оценка:  0
WTF2wtf
Приличная кандидатура
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