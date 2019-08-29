Зеленский нашел замену Климкину

Президент предложил свою кандидатуру на пост главы МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский внес свою кандидатуру на пост министра иностранных дел. Об этом сообщили на сайте парламента.

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Главой Министерства иностранных дел предложили назначить Вадима Пристайко. Соответствующий проект № 1024 внес Президент Украины Владимир Зеленский.

К слову, в мае 2019 года Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации Президента.

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Репутация Пристайко позволяет ему занимать столь высокую государственную должность. Ранее он был послом Украины в Канаде, заместителем министра иностранных дел, а также возглавлял миссию Украины при НАТО.

Напомним, министром энергетики станет Алексей Оржель. Представитель президента в Кабмине заявил о готовности поддержать данную кандидатуру.

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