Разумкова выбрали спикером почти в 400 голосов

За кандидатуру Дмитрия Разумкова отдали свои голоса 382 народных депутата.

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Верховная Рада назначила Дмитрия Разумкова спикером Верховной Рады 9 созыва. “За“ проголосовали 382 народных депутата.

Против были 26 депутатов, не голосовали - 11. Не отдали свои голоса за Разумкова только во фракции “Европейская солидарность“. Остальные фракции голосовали в каком-то количестве.

Например, “Слуга народа“ отдала за своего спикера 249 голосов, “Батькивщина“ - 24 голоса, внефракционные - 30 голосов, ОПЗЖ - 41 голос, группа "За будущее" - 21 голос, "Голос" - 17 голосов. При этом 25 депутатов от "ЕС" проголосовали против.

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Напомним, ранее бывший спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий отчитался перед Верховной Радой о работе предыдущего созыва.

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