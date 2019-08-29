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Разумкова выбрали спикером почти в 400 голосов

Комментариев: 3
За кандидатуру Дмитрия Разумкова отдали свои голоса 382 народных депутата.
Разумков стал спикером Верховной Рады
Разумков стал спикером Верховной Рады
УНИАН

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Верховная Рада назначила Дмитрия Разумкова спикером Верховной Рады 9 созыва. “За“ проголосовали 382 народных депутата.

Против были 26 депутатов, не голосовали - 11. Не отдали свои голоса за Разумкова только во фракции “Европейская солидарность“. Остальные фракции голосовали в каком-то количестве.

Например, “Слуга народа“ отдала за своего спикера 249 голосов, “Батькивщина“ - 24 голоса, внефракционные - 30 голосов, ОПЗЖ - 41 голос, группа "За будущее" - 21 голос, "Голос" - 17 голосов. При этом 25 депутатов от "ЕС" проголосовали против.

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Напомним, ранее бывший спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий отчитался перед Верховной Радой о работе предыдущего созыва.

 

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Теги: Разумков, Рада, спикер, депутаты, Слуга народа
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Комментариев (3)
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Глод    29.08.2019, 16:08
Оценка:  +1
Глод
Пагубій, до побачення!
alex-zol    29.08.2019, 15:57
Оценка:  +1
alex-zol
псы негодуют))) привыкайте лузеры)))
T-REX2    29.08.2019, 15:43
Оценка:  -1
T-REX2
а где еще 14 слуг?
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