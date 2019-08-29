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Зеленский просит у ВР контроля над НАБУ и ГБР

Комментариев: 1
Президент просит право на назначение руководителей НАБУ и ГБР.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №1014 о праве назначения руководства НАБУ и ГБР.

Законопроект опубликован на сайте ВР.

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Президент предлагает данным законопроектом внести изменения в 106 статью Конституции Украины. Законопроект определен Зеленским как неотложный.

Законопроект зарегистрирован 29 августа под №1014. Текста проекта пока нет. 

Напомним, Разумков напомнил о “священном долге” новой власти. Спикер Верховной Рады поделился мыслями о первом заседании парламента.

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Теги: Владимир Зеленский, НАБУ, ГБР, Верховная Рада
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 15:59
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Полная узурпация власти!
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