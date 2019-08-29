Зеленский просит у ВР контроля над НАБУ и ГБР

Президент просит право на назначение руководителей НАБУ и ГБР.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №1014 о праве назначения руководства НАБУ и ГБР.

Законопроект опубликован на сайте ВР.

Читай также: Разумкова выбрали спикером почти в 400 голосов

Президент предлагает данным законопроектом внести изменения в 106 статью Конституции Украины. Законопроект определен Зеленским как неотложный.

Законопроект зарегистрирован 29 августа под №1014. Текста проекта пока нет.

Напомним, Разумков напомнил о “священном долге” новой власти. Спикер Верховной Рады поделился мыслями о первом заседании парламента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram