Стало известно, кто заменит министра обороны Полторака

В Слуге народа определились с новым министром обороны Украины — им станет известный волонтер.

На пост министра обороны Украины в новом Кабмине предложена кандидатура

Андрея Загороднюка. Он является внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

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Кандидат на пост министра обороны получил три высших образования: в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и в Оксфордском университете. У Андрея Загороднюка более 16 лет стажа работы на руководящих должностях в производственной и горнодобывающей отраслях промышленности.

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Новый этап жизни Андрея Загороднюка начался в 2014 году — он проявил себя как общественный активист и волонтер Вооруженных сил Украины. Именно такая деятельность помогла ему познакомиться с особенностями функционирования ВСУ. В результате волонтеру было доверено руководство офисом реформ Минобороны Украины.

5 июля 2019 года Андрей Загороднюк назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского.

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