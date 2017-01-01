Стало известно, кто заменит министра обороны Полторака
На пост министра обороны Украины в новом Кабмине предложена кандидатура
Андрея Загороднюка. Он является внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
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Кандидат на пост министра обороны получил три высших образования: в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и в Оксфордском университете. У Андрея Загороднюка более 16 лет стажа работы на руководящих должностях в производственной и горнодобывающей отраслях промышленности.
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Новый этап жизни Андрея Загороднюка начался в 2014 году — он проявил себя как общественный активист и волонтер Вооруженных сил Украины. Именно такая деятельность помогла ему познакомиться с особенностями функционирования ВСУ. В результате волонтеру было доверено руководство офисом реформ Минобороны Украины.
5 июля 2019 года Андрей Загороднюк назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского.
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