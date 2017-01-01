Стефанчука выбрали первым замом Разумкова

За депутата от "Слуги народа" проголосовали 330 народных депутатов.

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Верховная Рада выбрала первым вице-спикером парламента 9 созыва депутата от “Слуги народа“ Руслана Стефанчука. “За“ проголосовали 330 депутатов, против - 26, воздержались - 40.

Ранее парламент выбрал спикера Верховной Рады. Им стал Дмитрий Разумков, за которого проголосовали 382 народных депутата.

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Кроме того, ранее бывший спикер парламента 8 созыва Андрей Парубий отчитался перед ВР о работе депутатов прошлого созыва.

Напомним, ранее сообщалось, что под Верховной Радой митингуют активисты с требованием не оставлять Арсена Авакова главой МВД.

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