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Стефанчука выбрали первым замом Разумкова

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За депутата от "Слуги народа" проголосовали 330 народных депутатов.
Стефанчук стал первым вице-спикером ВР
Стефанчук стал первым вице-спикером ВР
УНИАН

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Верховная Рада выбрала первым вице-спикером парламента 9 созыва депутата от “Слуги народа“ Руслана Стефанчука. “За“ проголосовали 330 депутатов, против - 26, воздержались - 40.

Ранее парламент выбрал спикера Верховной Рады. Им стал Дмитрий Разумков, за которого проголосовали 382 народных депутата.

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Кроме того, ранее бывший спикер парламента 8 созыва Андрей Парубий отчитался перед ВР о работе депутатов прошлого созыва.

Напомним, ранее сообщалось, что под Верховной Радой митингуют активисты с требованием не оставлять Арсена Авакова главой МВД.

 

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Теги: Стефанчук, Рада, первый вице-спикер, депутаты, должности, голосование
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