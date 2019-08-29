Под крики "Позор!" суд огласил приговор матери, уморившей голодом годовалого сына

Всего у 21 матери было трое детей.

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В Киеве 29 августа суд огласил приговор Владиславе Трохимчук, по вине которой от голода умер ее годовалый сын.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретар прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

“Под крики “позор“ завершилось судебное заседание, где сегодня был объявлен приговор женщине, по вине которой от голода умер ее годовалый сын“, - сообщила Максимец.

По ее словам суд квалифицировал действия подозреваемой, которая на 11 дней оставила без еды в закрытой квартире 1-летнего сына и 2-летнюю дочь как “оставление в опасности“.

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“Несмотря на собранные доказательства и свидетельские показания, от которых стыла кровь, суд не нашел оснований считать ее действия умышленным убийством и назначил ей наказание по ч. 3 ст. 135 УК Украины в виде 8 лет лишения свободы“, - сообщила Максимец.

По ее словам, суд решил, что значительную часть наказания женщине будет засчитано в качестве отбытого из-за пребывания в следственном изоляторе (по закону Савченко).

Напомним, 6 декабря 2016 года, стало известно, что в Киеве 20-летняя женщина оставила своих маленьких детей в квартире на девять дней без присмотра. Вернувшись домой в ночь на 6 декабря она обнаружила годовалого сына мертвым, а 2-летнюю дочь - в бессознательном состоянии.

Столичная прокуратура объявила ей подозрение в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.135 УК Украины. Владиславе Трохимчук грозило от 10 лет тюремного заключения до пожизненного срока.

На странице горе-матери в соцсети Вконтакте много фотографий с детьми и комментариев с признаниями в любви к ним.

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