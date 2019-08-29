"Сократить ВР и контролировать НАБУ": Зеленский внес в Раду 5 законопроектов

Тексты всех 5 законопроектов на сайте Верховной Рады еще не опубликованы.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня внес в Верховную Раду 5 законопроектов, которые предполагают внесение изменений в Конституцию.

Законопроекты, которые внес президент Зеленский:

О ликвидации адвокатской монополии - №1013. О праве создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначить и увольнять руководителей НАБУ и ГБР - №1014. О законодательных инициативах народа - №1015. Об уполномоченных ВР - №1016. О сокращении кол-ва нардепов - №1016.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский внес в Раду свой закон об импичменте. Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

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