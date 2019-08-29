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"Сократить ВР и контролировать НАБУ": Зеленский внес в Раду 5 законопроектов

Комментариев: 1
Тексты всех 5 законопроектов на сайте Верховной Рады еще не опубликованы.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня внес в Верховную Раду 5 законопроектов, которые предполагают внесение изменений в Конституцию.

Законопроекты, которые внес президент Зеленский:

  1. О ликвидации адвокатской монополии - №1013.
  2. О праве создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначить и увольнять руководителей НАБУ и ГБР - №1014.
  3. О законодательных инициативах народа - №1015. 
  4. Об уполномоченных ВР - №1016.
  5. О сокращении кол-ва нардепов - №1016.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский внес в Раду свой закон об импичменте. Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

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Теги: Владимир Зеленский, Верховная Рада, законопроекты
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    29.08.2019, 16:13
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Если сокращать количество нардепов, то только за счет партийных списков.
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