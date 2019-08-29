"Сократить ВР и контролировать НАБУ": Зеленский внес в Раду 5 законопроектов
Тексты всех 5 законопроектов на сайте Верховной Рады еще не опубликованы.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня внес в Верховную Раду 5 законопроектов, которые предполагают внесение изменений в Конституцию.
Законопроекты, которые внес президент Зеленский:
- О ликвидации адвокатской монополии - №1013.
- О праве создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначить и увольнять руководителей НАБУ и ГБР - №1014.
- О законодательных инициативах народа - №1015.
- Об уполномоченных ВР - №1016.
- О сокращении кол-ва нардепов - №1016.
Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский внес в Раду свой закон об импичменте. Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.