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Фракция Порошенко объявила о переходе в оппозицию

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При этом Евросолидарность возмутилась, что оппозиции отдают мало комитетов.
Геращенко объявила о переходе фракции "ЕС" в оппозицию
Геращенко объявила о переходе фракции "ЕС" в оппозицию
УНИАН

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Фракция Европейской солидарности объявила о решении уйти в оппозицию к нынешней власти. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила депутат от ЕС Ирина Геращенко, передает НВ.

"Мы переходим в оппозицию к правящей партии, но не в Украину", - сказала Геращенко. Также она отметила, что ЕС не будет поддерживать кадровые назначения "Слуги народа", но в то же время намерена претендовать на должность вице-спикера.

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Геращенко подчеркнула, что Слуга народа "нарушает демократию". В частности, в ЕС заявили, что оппозиция получает мало должностей в комитетах.

 

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Теги: Европейская солидарность, Рада, депутаты, оппозиция, Геращенко
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