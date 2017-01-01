Фракция Порошенко объявила о переходе в оппозицию

При этом Евросолидарность возмутилась, что оппозиции отдают мало комитетов.

Читай также: Разумкова выбрали спикером почти в 400 голосов

Фракция Европейской солидарности объявила о решении уйти в оппозицию к нынешней власти. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила депутат от ЕС Ирина Геращенко, передает НВ.

"Мы переходим в оппозицию к правящей партии, но не в Украину", - сказала Геращенко. Также она отметила, что ЕС не будет поддерживать кадровые назначения "Слуги народа", но в то же время намерена претендовать на должность вице-спикера.

Читай также: "Зеленский - слуга Авакова": Под Радой митингуют активисты

Геращенко подчеркнула, что Слуга народа "нарушает демократию". В частности, в ЕС заявили, что оппозиция получает мало должностей в комитетах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.