Богатырева уже вышла из СИЗО под залог

Раиса Богатырева намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании досудебного расследования по ее делу.

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Бывший министр здравоохранения Раиса Богатырева вышла из следственного изолятора после внесения за нее 6 млн гривен залога. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев, передают Українські новини.

"Она уже на свободе", – сказал защитник. По его словам, Богатырева в ближайшее время намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании досудебного расследования по ее делу.

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Напомним, 27 августа правоохранители задержали Раису Богатыреву в аэропорту "Киев" в Жулянах. Она прилетела рейсом из Минска. Во время прохождения пограничного контроля на нее сработала база данных.

На следующий день Печерский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил арестовать Богатыреву на 60 дней с альтернативой залога в 6 млн грн.

Ранее сообщалось, что за Богатыреву внесли залог, но она все еще остается в СИЗО.

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