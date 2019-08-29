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Богатырева уже вышла из СИЗО под залог

Комментариев: 2
Раиса Богатырева намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании досудебного расследования по ее делу.
Богатырева уже находится на свободе
Богатырева уже находится на свободе
пресс-служба МОЗ

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Бывший министр здравоохранения Раиса Богатырева вышла из следственного изолятора после внесения за нее 6 млн гривен залога. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев, передают Українські новини.

"Она уже на свободе", – сказал защитник. По его словам, Богатырева в ближайшее время намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании досудебного расследования по ее делу.

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Напомним, 27 августа правоохранители задержали Раису Богатыреву в аэропорту "Киев" в Жулянах. Она прилетела рейсом из Минска. Во время прохождения пограничного контроля на нее сработала база данных.

На следующий день Печерский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил арестовать Богатыреву на 60 дней с альтернативой залога в 6 млн грн.

Ранее сообщалось, что за Богатыреву внесли залог, но она все еще остается в СИЗО.

 

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Теги: Богатырева, прокуратура, адвокат, СИЗО
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Комментариев (2)
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Глод    29.08.2019, 16:52
Оценка:  0
Глод
Интересно, где и как поживают Арбузов и Курченко.
Глод    29.08.2019, 16:51
Оценка:  +1
Глод
Она бы не сунулась, если бы не была уверена, что её отпустят.
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