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"Вместо Уляны Зоряна": Стало известно, кто может занять пост главы МОЗ

Комментариев: 7
Новым министром здравоохранения Украины может стать Зоряна Черненко.
Министром может стать Зоряна Черненко
Министром может стать Зоряна Черненко
reformsguide.org.ua

Неоднозначная деятельность Ульяны Супрун во главе министерства здравоохранения Украины, похоже, приближается к финалу. Ее сменит Зоряна Черненко.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на собственные источники в партии Слуга народа.

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Сейчас Зоряна Черненко возглавляет правление Украинской медико-правовой ассоциации. Она также занимается вопросами медреформы. Кроме того, Зоряна Черненко активно участвует в деятельности общественных медицинских и правовых организаций, имеет опыт руководящей работы некоторыми из них.

О биографии потенциального министра известно также, что она состояла в браке с народным депутатом от БПП Александром Черненко.

Ранее Супрун рассказала Разумкову, когда отремонтируют больницу в Василькове. Реформа вторичного звена в медицине еще не началась, а больницы начнут модернизировать в 2020 году.

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Теги: Уляна Супрун, зоряна черненко, министр моз
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Комментариев (7)
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krolikoff_net    29.08.2019, 17:33
Оценка:  -1
krolikoff_net
Интересно, есть ли у Зоряны хоть какое то образование в медицинской сфере ?
Глод    29.08.2019, 16:55
Оценка:  +4
Глод
Почему не Комаровский? Хочу Комаровского!!! )))
WTF2wtf    29.08.2019, 17:06
Оценка:  0
WTF2wtf
Жены многих поддержат такой спич )))
WTF2wtf    29.08.2019, 17:07
Оценка:  +1
WTF2wtf
по крайней мере те, у кого дети от 0 до 12 ))))
WTF2wtf    29.08.2019, 16:40
Оценка:  -1
WTF2wtf
Блин, она как сестра-близнец актрисы Марии Порошиной ... на фото сто пудов
Ira0955    29.08.2019, 16:33
Оценка:  -4
Ira0955
А как же мразота Богатырёва?))
krolikoff_net    29.08.2019, 17:21
Оценка:  -3
krolikoff_net
Будет зам министра. Не зря ее сегодня выпустили.
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