"Вместо Уляны Зоряна": Стало известно, кто может занять пост главы МОЗ

Новым министром здравоохранения Украины может стать Зоряна Черненко.

Неоднозначная деятельность Ульяны Супрун во главе министерства здравоохранения Украины, похоже, приближается к финалу. Ее сменит Зоряна Черненко.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на собственные источники в партии Слуга народа.

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Сейчас Зоряна Черненко возглавляет правление Украинской медико-правовой ассоциации. Она также занимается вопросами медреформы. Кроме того, Зоряна Черненко активно участвует в деятельности общественных медицинских и правовых организаций, имеет опыт руководящей работы некоторыми из них.

О биографии потенциального министра известно также, что она состояла в браке с народным депутатом от БПП Александром Черненко.

Ранее Супрун рассказала Разумкову, когда отремонтируют больницу в Василькове. Реформа вторичного звена в медицине еще не началась, а больницы начнут модернизировать в 2020 году.

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