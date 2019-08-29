"Вместо Уляны Зоряна": Стало известно, кто может занять пост главы МОЗ
Неоднозначная деятельность Ульяны Супрун во главе министерства здравоохранения Украины, похоже, приближается к финалу. Ее сменит Зоряна Черненко.
Об этом сообщает Страна со ссылкой на собственные источники в партии Слуга народа.
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Сейчас Зоряна Черненко возглавляет правление Украинской медико-правовой ассоциации. Она также занимается вопросами медреформы. Кроме того, Зоряна Черненко активно участвует в деятельности общественных медицинских и правовых организаций, имеет опыт руководящей работы некоторыми из них.
О биографии потенциального министра известно также, что она состояла в браке с народным депутатом от БПП Александром Черненко.
Ранее Супрун рассказала Разумкову, когда отремонтируют больницу в Василькове. Реформа вторичного звена в медицине еще не началась, а больницы начнут модернизировать в 2020 году.
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